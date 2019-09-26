台義雙邊e-Gate快速通關 今宣布正式啟用

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為促進台灣與義大利的觀光及貿易發展，內政部長徐國勇與義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為今(26)日共同宣布，兩國往來的旅客互惠使用自動查驗通關系統(e-Gate)。

台灣內政部長徐國勇表示，今年6月，台灣已與義大利建立可互惠使用e-Gate。日後，只要來台的義大利籍旅客，持義大利6個月以上效期的晶片護照，在台灣無違反法令的紀錄，都可以免費註冊使用我國e-Gate入出境台灣。

繼美國、加拿大、韓國、澳洲、日本、紐西蘭及以色列等7個國家，台灣是全球第8個可使用義大利自動通關的非歐盟國家，義大利籍旅客來台，也可互惠使用我國自動查驗通關系統(e-Gate)。因此，國人日後前往義大利時，不用事先申請，只要在義大利機場閘門前掃描護照照片頁，經過臉部和指紋掃描辨識，就可以自動出入境。

「中央社」報導，紀大為受訪時表示，由於近年到義大利旅遊的台灣旅客有增多的現象，因此有讓台灣民眾在義大利使用自動通關的合理且必要性。明年起，台灣飛義大利班機也會持續增班。

至於台灣的e-Gate有那些國家使用呢?內政部表示，日前已陸續開放美國、韓國和澳洲使用我國e-Gate快速通關，截至今(2019)年8月底止，這3國旅客申請註冊使用總人數已突破21萬人，無疑是台灣推動信賴旅客計畫的里程碑，政府今年底也將完成新一代e-Gate的建置，除可加速旅客通關速度外，更有利於我國持續與他國開放互惠使用e-Gate，打造安全便捷的國境服務。

內政部移民署今日也與交通部觀光局、 桃園國際機場股份有限公司共同舉辦「國境管理國際研討會」，邀請來自國內外政府機關、航空公司代表及專家學者，超過200位貴 賓參加，分享交流各國國境管理經驗及最新科技通關服務。

照片由內政部提供