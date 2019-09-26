愛樂首席大老自組五重奏　「法國號之王」現身國家音樂廳

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）由兩大古典權威樂團維也納愛樂，及柏林愛樂木管首席音樂家組成的「維也納-柏林愛樂木管重奏團」首度來台演出，帶來莫札特、伊貝爾等經典曲目，將於今日（9月26日）國家音樂廳登場。

「維也納-柏林愛樂木管重奏團」（Ensemble Wien- Berlin）成立已36年，首次相遇是在德國南方的音樂節上，柏林及維也納愛樂的首席一起演出後覺得很過癮因而成團，現已為第二及第三代團員。

這次5位首席型男音樂家，分別為維也納愛樂長笛首席-卡爾‧漢茲‧舒茲（Karl-Heinz Schütz）、 維也納交響樂團巴松管首席-理查‧加勒（Richard Galler）、柏林愛樂雙簧管首席-強納森‧凱利（Jonathan Kelly）、柏林愛樂法國號首席-史蒂凡‧多爾（Stefan Dohr）、以及柏林愛樂單簧管首席-安德烈斯‧奧登薩默（Andreas Ottensamer）。

其中，柏林愛樂法國號首席多爾被紐約紀事報稱讚為「法國號之王」，出生德國的他19歲便考入法蘭克福歌劇院管弦樂團擔任法國號首席，擔任柏林愛樂法國號首席已長達26年，現更任教於倫敦皇家音樂院、柏林愛樂卡拉揚學院、西貝流士學院等。

該團演奏曲目橫跨所有木管五重奏的樂曲種類，特別著重在20、21世紀的作品；而以「Ensemble」命名讓這五位音樂家擁有擴充聲部的彈性，視樂曲需求可加入弦樂或鋼琴。

此次，他們將演出木管五重奏經典曲目，也迎向新挑戰，包含伊貝爾的「給木管五重奏的三首小品」、托馬西的「五首神聖與世俗的舞曲」、塔法內爾的「G小調木管五重奏」、柯魯格哈德特的「木管五重奏作品79」，以及莫札特的「C小調五重奏作品388/406」，由雷赫曼編曲。

皆為首席的他們被問及當遇到分歧時，該如何處理，只見雙簧管首席喬納森一派輕鬆地說，「我們會聚在一起嘗試新的可能性，哪一段音樂聽起來好聽，我們就使用。」

此外，他們曾發行實體專輯「Live!」，收錄哲林斯基（Alexander von Zemlinsky）、巴伯（Samuel Barber）、李蓋蒂（György Ligeti）等作曲家的木管五重奏，其中也特別重現創始團員在紀錄片「我們樂在其中」裡饒富趣味的「有數字編號的動物園」。

「維也納-柏林愛樂木管重奏團」將於今晚（26日）七點半國家音樂廳演出，詳情請前往官網查詢。