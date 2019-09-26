世新大學撐香港海報遭撕毀　學生會籲理性溝通

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）世新大學傳出有校內張貼支持香港反送中的海報遭撕毀。世新大學學生自治會表示，將出面瞭解情況，也請大家理性溝通。

中央社報導，香港反送中持續延燒，台灣不少大學的學生也在校內設置連儂牆貼文聲援，但近日東吳大學、義守大學、文化大學陸續傳出連儂牆遭破壞或是港生與陸生產生衝突。

世新大學有學生昨天晚間在個人臉書發文指出，校內有學生參與聲援香港的活動，張貼在性別所外支持香港反送中的海報，前陣子發現被惡意撕毀，還被寫上侮辱性的文字在海報旁，第一時間還找不到凶手是誰，就馬上出現了下一個凶手。

該學生表示，昨天在舍我樓看到有人撕毀撐香港的海報，圍觀的學生們沒有出手阻止，更在一旁戲謔地笑著，彷彿沒有做錯事一樣。那位撕毀海報的學生將撕下的海報丟到垃圾桶裡，當他回到教室時，還語帶嘲諷說要給香港人教訓一下，對於剛剛任意毀壞海報的行為完全沒有一絲悔意。

貼文學生在下課後上前詢問撕毀海報的學生為何要動手撕海報，沒想到那個學生不打算為此道歉，也不打算為自己的行為做解釋，其他在一旁嘻笑的學生也不願做任何解釋。

貼文學生表示，在台灣學習的中國學生們，在面對不同的意見時，卻選擇這些不理性的行為，來表達他們的想法，除了為他們感到可惜，也不禁好奇為什麼就只能用這樣的方法來處理事情，這種排除異見，不願溝通的行為實在令人難過。

世新大學學生自治會今天也在臉書發文指出，關於撐香港海報遭到破壞一事，學生會將出面了解事情來龍去脈，也請大家在網路上謹慎發言，理性溝通，以防後續更多衝突產生。