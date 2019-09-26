邱澤挑戰賴聲川經典「暗戀桃花源」　對戲蕭艾詮釋復古羅曼蒂克

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣經典舞台劇《暗戀桃花源》在賴聲川的帶領下，由原始劇組李立群、金士傑等創造華人文化經典，現在表演工作坊即將加入新血，邀請到邱澤擔綱男主角江濱柳，邱澤坦言，壓力很大，希望能完整呈現並貼近觀眾心目中的江濱柳，該劇將於12月26日到28日國家兩廳院登場。

《暗戀桃花源》是表演工作坊的舞台劇，由賴聲川編導，1986年於國立台灣藝術教育館首演，全劇共分14幕，由「暗戀」與「桃花源」兩個悲喜劇於舞台碰撞、並置，而形成新的戲劇張力。

特別的是，戲中男主角江濱柳曾由多位重量級人物擔綱演出，包含金士傑、尹昭德、樊光耀、中國的黃磊，香港的潘燦良等，他們以各自方式演繹出不同的角色詮釋，也提煉出不同的角色韻味。

國家兩廳院發布新聞稿表示，《暗戀桃花源》自首演以來，不管是台灣的重演或是國際巡演，又或是贏得東京影展銀櫻花獎的電影版本，無數觀眾在當中歡笑、感動甚至落淚，不只改變了劇場，觀眾也改變了對藝術，對人生的看法，影響華人世界深遠，在華人戲劇經典作品中，有些學者已經把《暗戀桃花源》與《茶館》和《雷雨》相提並論。

國家兩廳院指出，《暗戀桃花源》30周年紀念版於2016年推出，讓觀眾重溫這齣經典好戲，場場爆滿的觀眾，再度證明作品神奇的力量與魔法。但三年過去了，還是有許多觀眾，尤其是年輕的族群，渴望再度欣賞這齣經典之作，此次國家兩廳院特別邀請表演工作坊重新製作，並由影劇男神邱澤挑戰江濱柳這個角色，將攜手劇場女神蕭艾，詮釋這對被時代，被戰火拆散的情人。

賴聲川說明，金士傑創造並演出了江濱柳，幾乎是定義了這個角色，並且在表演高度上標竿上訂得很高。之後的江濱柳都備受壓力，但確實都以自己的方式詮釋了這個角色。

賴聲川強調，江濱柳是一個動盪時代中的文藝青年，多愁善感，尋找著理想中的桃花源。執著、倔強。他在邱澤身上都看到這些特色，並認為邱澤一定會演繹出屬於自己獨特的江濱柳。

接到這個邀約時，邱澤坦言，覺得壓力很大，但也同時希望能完整呈現並貼近觀眾心目中的江濱柳。他也期待能夠在戲劇創作的理解以及呈現上有新的啟發，更期待自己的江濱柳能夠獲得賴老師的肯定。

此外，曾兩度扮演雲之凡的蕭艾，第一次和邱澤攜手演出經典角色，蕭艾表示，「完全不同世代的邱澤，會如何詮釋復古的『羅曼蒂克』？」不只蕭艾期待與邱澤的合作，所有觀眾也是，邀請觀眾年底一起進劇場一探究竟。

《暗戀桃花源》即將在12月26日至29日於國家戲劇院演出五場，9月24日至30日兩廳院之友購票8折，10月1日正式啟售，更多詳情請前往官網查詢。