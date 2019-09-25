私菸案第2波偵查　北檢約談總統前女隨扈張嘉玲等人

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北地檢署偵辦私菸案，8月間起訴13人，今天持續進行第二波偵查行動，以被告身分約談總統蔡英文前女隨扈張嘉玲等4名買菸者，訊後全數請回。

中央社報導，對外傳私菸案中遭查扣的9797條菸品，部分已流入市面，財政部今天澄清並非事實；至於黃姓華航空品處職員藉機購買的33條私菸，其中24條近日已查扣，其餘9條已被消費使用，皆移送桃園市政府裁處。

針對媒體報導私菸案中有33條菸不知去向，台北地檢署今(25)日表示，調查局7月22日會同財政部關務署台北關人員查扣9797條私菸，現仍扣押於台北關私貨倉庫。

北檢發布新聞稿表示，9797條菸品現仍存放於台北關私貨倉庫，至於媒體所稱不知去向的33條私菸，非屬查扣的9797條範圍內。

檢察官本週展開第二波偵查行動，23日以被告身分傳喚原永和警衛室內衛主任林國欽等20多名購菸者說明。

檢察官今下午則傳喚外號「特勤郭雪芙」的張嘉玲等4人，其中張嘉玲原為總統隨扈，購買100條香菸，事發後已被調職，全案依違反稅捐稽徵法偵辦。

《自由》報導，第二波偵查行動是鎖定28名訂菸大戶，於本週一（23日)傳喚購買100條的林國欽及其餘24人，今（25日)再傳幫男友代買100條菸的張嘉玲及餘下4人，至於買40條菸的少將陳逸夫等其他訂菸者，因購買數量較少，將列為第三波偵查對象。

全案起於國家安全局人員涉嫌違法走私菸品，調查局獲報，7月22日與海關在桃園機場查獲9797條私菸；台北地檢署8月間首波偵查終結，依貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪，起訴13名相關人員。

13名遭起訴者包括國安局少校吳宗憲、張恒嘉、華航空品處前副總邱彰信等，其他單純買菸者、其他次總統出訪專機任務部分，均另行偵辦。