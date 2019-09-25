內湖我來了！台北白晝之夜北捷不打烊　亮點展品搶先看

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）一年一度的台北白晝之夜將前往大內特區，今以「雙面芭蕾」為題邀請法國、英國、奧地利等國內外藝術家跨夜展出當代藝術裝置，其中，來自澳洲的巨型兔子裝置，其可愛無邪的背後，其實揭露當地的環保議題，更多座落於大直至西湖間的藝術作品，以及系列活動將於10月5日晚間登場，北捷也將不打烊營運至隔日。

2019台北白晝之夜將邁入第四年，相較於過去選在歷史人文氣息濃厚的老城區，今年選定於台北大直及內湖地區跨夜登場，可見來自法國、日本、韓國、美國、澳洲、英國、奧地利、荷蘭、丹麥、澳門等國的22件藝術作品，預計將於一晚串連100位藝術家，帶來多場精彩的表演、講座、工作坊等活動。

今年再度邀請到策展人胡朝聖擔任藝術總監，定調「雙面芭蕾」為策展主題，藉以說明居民就如同舞台上的芭蕾舞者，以自己的舞步跳出城市動人的故事。



法國在台協會主任公孫孟於今（25）日開幕記者會上致詞（圖/白晝之夜）

法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）表示，巴黎的白晝之夜起源於希望城市跟社區之間產生良好互動，也能讓當地藝術家、居民、旅客間都透過文化產生互動，除了藝術家之外，城市本身的居民也是主角，很期待看到台北市民和藝術家的互動，這概念已在全球30個城市綻放。

公孫孟提及，台北白晝之夜去年已達到40萬參觀人次，自己被這數字嚇到！由此可見台北市民都很好奇，也很愛好文化藝術。白晝之夜最重要的概念就是「相遇」和「互動」，今年著重在數位藝術，法國共有兩位藝術家將出席。

此次，台北白晝之夜將展出22件藝術裝置，並有許多作品結合表演活動，也有多件錄像作品將於ATT 4 Recharge、美麗華百樂園、NEW SQUARE商場內外的大型屏幕展出，十分過癮！而在美麗華摩天輪車廂裡，藝術家也將在裡面和民眾來場私密的對談之旅。

另外，活動將於10月5日晚間6點至隔日早上6點舉行，由於當日適逢國慶日補班，台北捷運公司將延長營業，加開文湖線劍南路站往忠孝復興站單向區間班次至10月6日清晨2點，更多詳情請前往官網及臉書查詢。

現在，讓我們搶先來看亮點裝置吧！

澳洲Ｘ打攪



澳洲帕爾工作室的《打攪》（圖/白晝之夜）

澳洲帕爾工作室（Parer Studio）的裝置作品《打攪》，高達七公尺的巨大充氣兔子，以雖然可愛卻也充滿侵略性的衝突感，揭露澳洲面對的嚴重環保議題，藉以提醒人類如何與自然共生共榮的依存關係。將於美堤河濱公園基16號水門圓形廣場（Meiti Riverside Park Gate No.16）登場。

法國Ｘ水燈塗鴉



法國的《水燈塗鴉》（圖/白晝之夜）

來自法國的安東納·傅黑諾（Antonin Fourneau）以數千盞的LED燈鋪成《水燈塗鴉》，讓參與民眾可以透過筆刷和噴霧，互動創作自己的作品。將於ATT 4 Recharge展出。

日本Ｘ巨蛋



日本的《巨蛋計畫》（圖/白晝之夜）

日本藝術家磯崎道佳的《巨蛋計畫》，邀請民眾走進裝置，隨意的為作品裝飾點綴，將於台北萬豪酒店（Taipei Marriott Hotel）1樓戶外廣場登場。

台灣Ｘ慢跑



台灣藝術家致穎的作品《慢跑》（圖/白晝之夜）

台灣藝術家致穎（Musquiqui Chihying）的錄像作品《慢跑》，可見在健身房慢跑，或是在超市購物，看似都是城市生活中極為 普遍的日常活動。當表演者站立於結帳的輸送帶上試圖往反 方向奔跑，象徵了對系統的反向衝刺。將於活動區域大屏幕上播映。

台灣Ｘ候鳥



盂施甫的候鳥（圖/白晝之夜）

台灣藝術家盂施甫（Yu Shih-Fu）以數件飛行雕塑列隊齊聚加上循序漸進的光影變化，象徵離 家的遊子始終嚮往著溫暖的家鄉。將於洲子一號公園 （Zhouzi No. 1 Park）展示。