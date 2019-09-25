凱達「爽口番茄牛肉麵」獲台北牛肉麵評比十家優選店家

「2019台北市牛肉麵饗味國際大評比」決賽日前出爐，由國內外老饕擔任評審點評各家美饌，凱達大飯店以人氣招牌「爽口番茄牛肉麵」，於全台入圍共56家牛肉麵店家中脫穎而出，拿下「2019十家優選店家」。此次獲獎的５樓「98酒吧」推出的「爽口番茄牛肉麵」，獨到湯頭選用牛大骨並以新鮮牛番茄及土番茄，加入紅麴、洋蔥、蔥蒜以及特製香料燉煮4、5個小時入味，主廚精心選用美國Choice特選牛肉及牛腱，肉質軟嫩且入口即化，特別加入炙燒牛胸腹肉，炙燒後逼出油脂、香氣十足的牛胸腹肉，呈現出經典的原始美味；另外，「慢煨清煮牛肉麵」湯頭以蘿蔔、青蔥、生薑進行熬煮，同樣選用美國Choice特選牛肉，清爽澄澈的湯頭，充滿多層次風味，每一口滿是驚喜；而「精燉紅燒牛肉麵」特選美國牛楠，以南乳醬、豆蔻、八角、肉桂以及獨家秘製香料先醃後滷製，濃郁紅燒湯頭加入各式辣椒醬、黑豆瓣醬等，三款牛肉麵麵條皆用傳統手打寬麵，口感Ｑ彈有勁令人回味無窮。每份售價皆為NT$299+10%含特製小菜。

享受佳餚之餘，輕鬆舒適的用餐環境也能為美食加分。位於凱達大飯店5樓的「98酒吧」，極具時尚現代感的設計風格，大片且明亮的落地窗旁擺放高腳椅，能夠充分欣賞日夜變換的窗外景致，除了牛肉麵食外，亦提供經典酒款、各式調酒及西式料理，適合三五好友結伴同行，大啖美食度過美好時光。詳情請洽02-2306-6777或官網www.caesarmetro.com。