Prost，乾杯！全台最大啤酒節10月登場

每年秋季在德國慕尼黑舉辦的啤酒節(Oktoberfest)舉世聞名，吸引著來自全球的觀光客專程前往朝聖。今年，台北晶華酒店與世界接軌，邀請旅臺的德國餐飲達人—麥可溫德(Michael Wendel)客座，攜手於酒店內完美復刻這場德國年度盛事、推出為期一個月的「德國酒食嘉年華」。豐富多元的活動分為三大部分，首先登場的是10月2日和3日在三樓宴會廳舉辦的「Oktoberfest Party德國啤酒節派對」，備妥琳琅滿目德國美食與應景啤酒，邀請您在巴伐利亞大帳篷裡、襯著慕尼黑樂團的歡樂樂音大快朵頤，派對餐價每桌8人為16,800元，目前僅剩10月2日少數空席，預訂從速。

緊接著派對活動之後舉辦的是自10月5日至31日於一樓栢麗廳展開的「德國酒食嘉年華」以及於地下二樓麗晶精品挑高區的「德國啤酒節市集」，麥可溫德主廚為栢麗廳規劃出超過20款的巴伐利亞正統佳餚，以加菜不加價的方式宴饗10月份前來用餐的饕客，麗晶精品的德國市集則邀集了精品肉舖RÒU by T-HAM、德國百年啤酒品牌-艾丁格(Erdinger)、承襲德國巴伐利亞製酒工藝--柏克金啤酒(Buckskin)進駐，提供啤酒與肉盤的美味組合，消費者可以在與德國同步享受節慶的熱鬧歡愉！

起源於1810年10月的慕尼黑啤酒節，英文名稱Oktoberfest，是結合了十月October以及節慶Festival兩個字而成，也有十月啤酒節之稱，歷史上的第一場啤酒節派對是巴伐利亞邦的路德維希王子迎娶泰瑞莎公主的大型婚禮慶典，皇室與城邦的人民聚集在慕尼黑知名的特蕾西亞草地廣場(Theresien Wies Plaz)上進行熱鬧的馬術比賽，由於10月也是德國大麥、啤酒花豐收的時節，大夥也在派對上飲酒狂歡慶豐年，之後的每一年，人們都會在辛勤工作了一整年後，趁著這個聚會歡聚一堂、共享美食、痛快喝酒、並唱歌跳舞度過同樂時光，這種充滿在地文化特色的歡慶氛圍逐漸享外擴散，活動規模越來越大、參與人數越來越多，不只是慕尼黑當地的年度盛事，每年吸引了全球各地超過600萬名的觀光客前往共襄盛舉。