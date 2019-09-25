台北美福歡慶世界咖啡日 褐色愛戀暈染整個十月

由國際咖啡組織（International Coffee Organization；ICO）在 2015 年首度舉辦世界咖啡節後，便將世界咖啡日統一訂定於每年的 10 月 1 日。台北美福大飯店為響應世界咖啡日，以及體現咖啡與現代人日常生活之密切，特地於Moment café & bakery展開為期一個月的「世界咖啡月」活動，2019年10月1日至10月31日，每週推出一款由職人精心烘焙的咖啡豆，由駐店的專業咖啡師獻上一杯獨具風味的手沖咖啡，再搭配兩款精緻小西點，售價NT$380+10%，活動期間集滿四款不同口味的單品手沖咖啡，即可獲得台灣在地知名陶瓷品牌─瓷林的精選馬克杯一只。詳情請洽Moment café & bakery 02-7722-3397。

在這個快節奏的都會裡面，喝咖啡已經不光只是喝咖啡了，咖啡文化逐漸融入到台灣民眾的日常生活中，對於喝咖啡這件事也越來越講究，不管是對咖啡豆的選用、沖煮方式，甚至是一個令人賞心悅目的咖啡杯。因應台灣人熱愛咖啡的風潮，台北美福特地將國際咖啡日延長至整個十月，由Moment café & bakery的駐店咖啡師精選出四款各具風味的咖啡豆，有花香厚實帶有焦糖甜味的花神拉米尼塔、果香十足的哈特曼莊園、擁有香草香氣的梅賽德斯，以及富含優雅酸甜調性的耶加雪非，每杯NT$380+10%，並隨機搭配兩款能夠切合咖啡風味的精緻小西點，加入一點甜一點酸澀，更能烘托出咖啡的苦韻回甘。將咖啡的原始風貌完整呈現是每位咖啡師的志業，從初期產地的栽種、採收、初步的選豆與篩豆，中期加工處理的選擇、烘焙的溫度，到後期的保存方式、研磨顆粒的粗細、沖煮的水粉量和溫度，到最難拿捏的時間和手法，每一個都是需要反覆地嘗試與調整；而身為一位專業的咖啡師要做到並且唯一能做到的，便是掌握好後期的種種變因，將咖啡豆的原始風貌妥善保存，再原封不動地完整呈現，也可以說咖啡師是咖啡農的守護者，他確保了咖啡農們用心栽植出來的每一個果實，都能被萃取出最美好的韻味，再憑藉著多年的手感經驗，以及跟咖啡豆培養出來的完美感應，細心沖煮出一杯乘載著尊崇與愛戀的褐色液體，展演出咖啡多層次味譜的優點。