富邦投信下周募集三年到期亞債 資產配置的避風港

2020年全球GDP預估將從2019年3.3%上揚至3.6%，各地區成長趨勢分歧，貨幣政策緊縮不一，然新興亞洲仍是趨動經濟成長力的主要關鍵，預估明年GDP仍將強勁成長6.3%。
富邦三年到期亞洲美元債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)擬任經理人黃詩紋表示，亞債主要投資關鍵在於亞洲主權債信佳、殖利率高且違約率偏低，加上財政體質穩健、亦具備政經題材下，未來發展潛力可期。
黃詩紋指出，亞債具有以下投資機會，值得投資人留意。首先，亞洲主權債信較佳且殖利率相對高，亞洲投資等級債及亞洲高收益債殖利率達3.23%及6.63%，與同類型其他區域收益率相對吸睛。
其次，亞洲多數國家因為財政體質穩健，企業發生倒帳或違約風險較低，觀察彭博模型預測主要亞洲國家違約率，仍處在偏低水準，根據8/26的預測值，印尼、馬來西亞、南韓、中國、印度、新加坡及香港之違約率皆在0.9%以下，有利資產投資組合配置的穩定。
此外，若新興國家發生信用危機，可透過IMF融資管道借款，降低發生違約或倒帳風險，目前IMF提供總金額為2,042億特別提款權（SDR），提供第一道防線保護。黃詩紋進一步指出，亞洲國家外匯儲備偏高，加上外債比重偏低之下，一旦流動性出現緊縮時，較能抵抗外在事件衝擊。近期亞洲國家致力財政結構調整，包括：整頓租稅結構、限制公共支出及改革退休金等社會支出措施，透過財政體質改善將有助債市穩定。因此，黃詩紋建議想要布局債市的投資人，仍可以亞債為配置的選擇。
富邦三年到期亞洲美元債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9/30~10/5將展開募集，該基金為目標到期債基金，採用「目標到期債投資策略」，簡單來說就是投資人買進此檔基金，透過基金經理人專業管理一籃子債券並持有至到期，好處就是簡單投資，不用擔心市場震盪、也不需預測進出場時點，非常適合納入投資組合。
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