新北健康促進城市六都第一 學校成果大放異彩

新北市榮獲106學年度「 地方政府辦理學校健康促進特優縣市」的最高殊榮， 更在六都之中更是排名第一，今(25) 日市長侯友宜於市政會議親自勉勵，也恭喜

沙崙國小等16所學校也榮獲107學年度「 健康促進績優學校遴選」4特優4優等3優良，「 健康促進議題競賽」2特優1優等2優良佳績。

「健康促進學校」是教育局的重點工作，而「健康」 更為新北市教育施政主軸重點價值， 健康促進學校計畫即針對本市在學學生的健康問題， 規劃學校衛生教育方針，期透過學校教育模式， 提供學生正確健康知識、態度及技巧，以促進學生身心健康， 以提升全市各級學校學童健康。

視力保健特優獎沙崙國小及牡丹國小， 教導近視病與就醫治療重要性，落實天天戶外120策略， 推動走路上下學、下課教室淨空， 利用每日下課時間規劃多元活動鼓勵學生到戶外活動、 中斷近距離用眼，並發展戶外課程， 舉辦多元親子教育活動強化家長眼睛健康知能， 以及結盟安親班全面推動學童視力保健，增進學童健康知能。

教育局表示，新北市學校均納入執行範圍，針對視力保健、 口腔保健、健康體位、菸檳防制、性教育、正確用藥、 全民健保等議題，提出計畫全市推動執行，透過增能研習、 校群訪視、行動研究、教案徵選、環境營造、學校教學、社區結盟、 成果分享等策略努力推動，雖過程備極辛苦，但成效卓著。

107學 年度之健康數據較前一年多有進步，其中國中、 小學生視力不良率下降0.68%；國中、小學生齲齒率下降0. 17%；國小學生體位適中率上升0.72%， 顯見政策介入確實有助於改善學生健康， 為孩子的未來奠定下良好的基礎。