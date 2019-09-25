強化機構投資人盡職治理與上市公司投資人關係論壇 共創雙方最大價值

證交所表示，為加強機構投資人落實盡職治理政策，並提升機構投資人與上市公司之良好互動關係，證交所於9月19日辦理「強化機構投資人盡職治理與上市公司投資人關係論壇」。

論壇除由證交所介紹「新版公司治理藍圖之重要措施」外，並透過專家演講與對談的安排，探討機構投資人落實盡職治理實務暨協助上市公司提升投資人關係效能。

證交所簡立忠總經理於致詞時指出，目前外資持有上市公司股票占總市值比例已超過四成，機構投資人於我國資本市場扮演了重要角色，在新版公司治理藍圖之推動下，「機構投資人盡職治理守則」的簽署家數於兩年內由38家大幅度成長至149家。

證交所在今年5月更新「盡職治理活動揭露情形與揭露建議」報告，以強化我國機構投資人盡職治理。

此外，證交所亦積極的強化整體資本市場的IR工作，除每年與大型券商合作，持續辦理海外引資活動外，於國內則每季舉辦上市公司主題式業績發表會，以促進機構投資人與上市公司之互動。

第一場專題演講由證交所公司治理部謝兆恩組長說明「新版公司治理藍圖之重要措施」，內容除藍圖相關措施及執行成效等公司治理議題外，並涵蓋提升上市公司召開法說會品質、強化英文資訊掲露，及分享較佳機構投資人盡職治理實務以提升揭露品質。

第二場專題演講由貝萊德投信投資督導團隊成員張庭瑋說明「機構投資人如何落實盡職治理實務」，張庭瑋表示，貝萊德投信理念為投資長期可持續發展之企業。

透過深入分析公司治理以了解整體公司架構、依據分析結果與被投資公司進行交流、委託投票、就政策議題與監管機構及業界進行討論等步驟來實現其盡職治理或責任投資政策。

此外，環境與社會議題為公司治理中風險控管的一環，根據公司屬性不同，機構投資人會針對公司治理、企業策略及資本配置、促進公司長期發展的薪酬政策、環境議題相關之機會與風險、人才與人力資源管理等五大議題做深入了解及溝通，以落實機構投資人之盡職治理。

第三場專題演講邀請到東元電機簡世雄副處長分享「IR與機構投資人互動提升公司價值」，簡副處長表示，企業透過年報、企業社會責任報告等資訊揭露及法說會、投資人論壇等行銷管道呈現公司價值。

IR則為企業與機構投資人之溝通管道，工作目標係為確保合理的資本市場評價及維護投資人關係，以達引導創造流動性、爭取股東支持長期策略及減少資訊不對稱等效益。

至對於MiFID II的衝擊，東元目前採取強化投資人關係網頁內容、確保研究報告傳遞正確訊息及建立與投資人的直接溝通管道等對策來因應相關影響。

本次座談會下半場由證交所黃玻莉經理主持，除了二位專題講者外，另邀請到政府基金代表勞動基金運用局游迺文組長、投資人關係顧問Ipreo by IHS Markit馮欣宜董事及貿聯控股黃英記資深經理擔任與談人。討論內容包含投資人關係與機構投資人雙向溝通的過程中需注意事項、機構投資人盡職治理未來的趨勢、以及雙方如何透過盡職治理與投資人關係效能之雙向作用，共創彼此最大價值。

游迺文組長分享對被投資公司所關注之議題，從財務面出發，進而深入至經營策略及社會責任等，並從利害關係人及股東觀點去與被投資公司議合，近期實例包含勞工權益、接班人模式、資金之運用等事項。

黃英記資深經理表示，其初期係以參加各式論壇方式介紹公司商業模式來增加曝光度，並以公司獨特性、競爭力及未來長期發展目標等事項說明公司價值。長期則以Roadshow、法說會等形式主動接觸潛在投資人，並以保守及一致性之表達方式，維持與投資人之長期穩定關係。

馮欣宜董事則分享近期外資股東對被投資公司之期待及國際趨勢，如董事應避免過度兼任致影響其適任性、董事長及總經理兼任議題及股東提案權之行使等，另公司應充分了解投資者的角色，就股東期望客製化其所需資訊，創造雙贏局面。張庭瑋亦強調股東角色辨認之重要性，IR應作為公司與投資人之橋樑，與雙方充分討論並強化公司治理的架構，且公司可建立人才資料庫，作為遴選董事成員之參考，以增加成員多元化並強化董事會運作。

至上市公司之投資人關係效能，簡副處長表示，IR應以誠信為原則與投資人溝通，並可加強說明長期營運策略、ESG資訊及投資人關注的非財務資訊，作為評斷公司價值之參考。

黃資深經理則表示，IR定位於雙向溝通的角色，除與投資人溝通外，亦應與公司高層及內部各單位討論，即時回應及說明公司事項，以增進溝通效率。

本場座談會共有機構投資人、上市公司發言人及投資人關係代表近二百人參與，透過專題對談的方式，由不同角度切入，讓與會者全面性的瞭解機構投資人盡職治理及上市公司IR的實務運作。

期望透過此活動，協助機構投資人與上市公司產生良好的對話與互動，共創雙方最大價值，以提升我國資本市場之投資品質。