府中15「猶然而生」主題影展 小提琴巨匠帕爾曼傳記電影登場

府中15十月策劃「猶然而生」主題影展， 以猶太文化為主題，選映多位猶太裔導演、音樂家等電影， 首波推薦小提琴巨匠伊扎克帕爾曼紀錄片《帕爾曼的音樂遍歷》， 以及由史蒂芬史匹柏執導、帕爾曼擔任演奏的電影《辛德勒的名單》 ，歡迎民眾踴躍前往觀影。

帕爾曼是20世紀後期最出色的小提琴家之一，曾經在電影《辛德勒 的名單》、《新天堂樂園》、《女人香》等留下動人琴音。他4歲罹 患小兒麻痺症，仍不懈向上締造榮獲4座艾美獎、15座葛萊美音樂 獎與終身成就獎的傳奇人生。

《帕爾曼的音樂遍歷》一片，由艾莉森·切爾尼克執導， 邀請帕爾曼親口分享許多不為人知的生平逸事， 還有他音樂路上的心路歷程。回顧他50多年的職業演奏生涯， 帕爾曼曾與許多指揮大師、演奏家合作， 本片紀錄他和鋼琴家阿格麗希、紀辛等排練時的珍貴影像。府中15 本月也特別放映由帕爾曼演奏，史蒂芬史匹柏執導、 榮獲奧斯卡最佳影片等七項大獎，以納粹屠殺猶太人為背景的經典電 影《辛德勒的名單》。

《帕爾曼的音樂遍歷》10月13日、23日，《辛德勒的名單》 10月10日在府中15新北市紀錄片放映院登場。票券即日啟售， 凡觀賞當月售票4場次就有機會參加《德國女孩》、《雙生夢魘》 好書抽獎，更多影展資訊請參閱府中15官方網站http:// web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/ films/ ，或電洽府中15 (02)2965-7186。

影片介紹

帕爾曼的音樂遍歷Itzhak

放映日期：2019/10/13 19:10 ｜ 2019/10/23 19:00

導演： Alison Chernick

紀錄片｜2017｜以色列、美國｜Color｜BD｜83分鐘｜ 英語、希伯來語發音｜中文字幕

★2019葛萊美獎最佳音樂電影入圍

出生於以色列特拉維夫的帕爾曼，四歲時便罹患小兒麻痹症， 導致終身不良於行，卻也開啟他的傳奇篇章。回顧逾50年的職業演 奏生涯，帕爾曼獲頒4次艾美獎、15座葛萊美獎的殊榮。在片中， 樂迷觀眾將聽到帕爾曼親口分享許多不為人知的生平逸事， 還有他音樂路上的心路歷程。

辛德勒的名單 Schindler's List

放映日期：2019/10/10 13:00

導演：Steven Spielberg

劇情片｜1993｜美國｜Color｜BD｜195分鐘｜英語、 希伯來語、德語、波蘭語發音｜中文字幕

★ 1994 金球獎劇情類最佳影片、導演、劇本

★ 1994 英國金像獎最佳影片、男配角、改編劇本、攝影、剪輯、原創音樂

★ 1994 奧斯卡最佳影片、導演、改編劇本等七項大獎

辛德勒是地方上有名的納粹中堅分子，在被佔領的波蘭， 猶太人是最便宜的勞工，因此辛德勒的工廠雇用猶太人。 然而這些人得到這份工作也就得到了暫時的安全， 辛德勒的工廠成了猶太人的避難所。 為此，他制訂了一份聲稱工廠正常運轉所「必須」的工人名單， 通過賄賂納粹官員，使他們倖存。