府中15「猶然而生」主題影展 小提琴巨匠帕爾曼傳記電影登場

府中15十月策劃「猶然而生」主題影展，以猶太文化為主題，選映多位猶太裔導演、音樂家等電影，首波推薦小提琴巨匠伊扎克帕爾曼紀錄片《帕爾曼的音樂遍歷》，以及由史蒂芬史匹柏執導、帕爾曼擔任演奏的電影《辛德勒的名單》，歡迎民眾踴躍前往觀影。
帕爾曼是20世紀後期最出色的小提琴家之一，曾經在電影《辛德勒的名單》、《新天堂樂園》、《女人香》等留下動人琴音。他4歲罹患小兒麻痺症，仍不懈向上締造榮獲4座艾美獎、15座葛萊美音樂獎與終身成就獎的傳奇人生。
《帕爾曼的音樂遍歷》一片，由艾莉森·切爾尼克執導，邀請帕爾曼親口分享許多不為人知的生平逸事，還有他音樂路上的心路歷程。回顧他50多年的職業演奏生涯，帕爾曼曾與許多指揮大師、演奏家合作，本片紀錄他和鋼琴家阿格麗希、紀辛等排練時的珍貴影像。府中15本月也特別放映由帕爾曼演奏，史蒂芬史匹柏執導、榮獲奧斯卡最佳影片等七項大獎，以納粹屠殺猶太人為背景的經典電影《辛德勒的名單》。
《帕爾曼的音樂遍歷》10月13日、23日，《辛德勒的名單》10月10日在府中15新北市紀錄片放映院登場。票券即日啟售，凡觀賞當月售票4場次就有機會參加《德國女孩》、《雙生夢魘》好書抽獎，更多影展資訊請參閱府中15官方網站http://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/ ，或電洽府中15 (02)2965-7186。
影片介紹
帕爾曼的音樂遍歷Itzhak
放映日期：2019/10/13 19:10 ｜ 2019/10/23 19:00
導演： Alison Chernick
紀錄片｜2017｜以色列、美國｜Color｜BD｜83分鐘｜英語、希伯來語發音｜中文字幕
★2019葛萊美獎最佳音樂電影入圍
出生於以色列特拉維夫的帕爾曼，四歲時便罹患小兒麻痹症，導致終身不良於行，卻也開啟他的傳奇篇章。回顧逾50年的職業演奏生涯，帕爾曼獲頒4次艾美獎、15座葛萊美獎的殊榮。在片中，樂迷觀眾將聽到帕爾曼親口分享許多不為人知的生平逸事，還有他音樂路上的心路歷程。
辛德勒的名單 Schindler's List
放映日期：2019/10/10 13:00
導演：Steven Spielberg
劇情片｜1993｜美國｜Color｜BD｜195分鐘｜英語、希伯來語、德語、波蘭語發音｜中文字幕
★ 1994 金球獎劇情類最佳影片、導演、劇本
★ 1994 英國金像獎最佳影片、男配角、改編劇本、攝影、剪輯、原創音樂
★ 1994 奧斯卡最佳影片、導演、改編劇本等七項大獎
辛德勒是地方上有名的納粹中堅分子，在被佔領的波蘭，猶太人是最便宜的勞工，因此辛德勒的工廠雇用猶太人。然而這些人得到這份工作也就得到了暫時的安全，辛德勒的工廠成了猶太人的避難所。 為此，他制訂了一份聲稱工廠正常運轉所「必須」的工人名單，通過賄賂納粹官員，使他們倖存。