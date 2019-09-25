北富銀推綠能！勇奪《亞洲銀行及財經》「年度綠色金融案」殊榮

台北富邦銀行積極推動綠色金融，專業用心贏得國際肯定！北富銀以統籌主辦中國光大綠色環保有限公司之聯合授信案，勇奪國際財經媒體《亞洲銀行及財經（Asian Banking & Finance）》雜誌2019「年度綠色金融案（Green Deal of the Year）」殊榮，此為台灣金融機構首度獲獎，不僅代表北富銀長期推動環保永續的成果已受到國際認可，更有助於打亮台灣金融業的國際能見度，提升台灣在全球綠能產業鏈的影響力。

此次由北富銀統籌主辦之中國光大綠色環保聯合授信案聯貸金額為港幣10億元，主要用於支應中國光大綠色環保經營綠色專案所需，獲得香港品質保證局（Hong Kong Quality Assurance Agency）的綠色貸款認證，也是亞太區第一筆由台資銀行主導獲得第三方認證的綠色貸款。

中國光大綠色環保主要結合環保及新能源，透過農、林業廢棄物等生物質原材料或農村生活垃圾等廢料再利用發電，2018年全年上網電量超過25億度，同時亦處理超過316萬噸的生物質原材料以及超過88萬噸的生活垃圾，對於減少全球碳排放、森林樹木砍伐及保護生態系統有相當正面的影響。

北富銀執行副總陳恩光表示，由於深刻瞭解對環境、社會與公司治理所肩負的責任，北富銀積極採取促進永續發展的行動並投入綠色金融業務，持續推動「富邦金控永續經營（ESG）願景工程」。

透過訂立永續貸款規範並納入授信業務評量指標、完善的授信審查程序及貸放控管機制，發揮金融影響力並持續接軌國際趨勢，相信在環保與發展的兩端尋求永續循環的策略，必為未來的商機所在。

北富銀於2017年12月已正式簽署加入赤道原則，另於2018年3月成功發行新臺幣10億元綠色債券，全力推展綠能產業融資並積極籌組及參與綠色產業的聯合授信案，以提供綠色企業充足的營運資金。

目前融資的太陽能及離案風電電廠合計之裝置容量達1,386MW，融資金額達新臺幣二百億元，估計將提供每年綠電發電量超過40億度，可供應116萬住宅用戶綠電。

展望未來，北富銀將持續運用金融本業核心能力，鼓勵產業創新，扶植綠能產業，積極發展綠色金融商機，發展對環境、社會友善的循環經濟模式，成為促進社會永續發展最堅實的後盾。