北市力推這2款伴手禮沒人知 議員痛批浪費

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）許多民眾一聽到台灣伴手禮，下意識就會想到鳳梨酥，但是卻不曉得台北市推廣多年的伴手禮是什麼，就有議員質疑台北市政府多年來耗費大量公帑補助各活動，卻效果不彰。

結合馬卡龍及牛軋糖製作而成的「台北甜心」與中式「漢餅」是台北市政府強推的2大美食伴手禮，但是這2項伴手禮卻不是那麼好買。

台北市議員王鴻薇表示，旅客經常出沒的台北車站、松山機場等地根本找不到「台北甜心」的銷售點，只能去特定商店才買得到，而台北車站雖然有擺設「漢餅」相關產品，但是根本沒有多少民眾知道。

王鴻薇痛批台北市政府花了300多萬補助「臺灣烘培美食展」、「臺北手信生活節」及「臺灣國際烘培暨設備展」、「漢餅創新大賽」等活動，居然是這樣的結果，真是諷刺。

台北市觀傳局局長劉奕霆澄清，協助臺北甜心大賽冠軍的「馬卡龍牛軋餅」，以牛軋糖為內餡搭配各式餅皮，製作出各種牛軋糖糕餅，不僅外表充滿著想像空間，透過烘焙業者的巧思，激盪出更多元、混搭風潮的商品。

觀傳局與日本全家便利店合作販售，共在1萬1千家店面銷售，大受日本民眾好評。

依據觀傳局所做「107年來臺旅客在臺北市之消費及動向調查報告」，牛軋糖產品已成為來臺北市旅客最愛名產第二名。

劉奕霆指出，因美食伴手禮等產品皆由業者獨立開發，觀傳局則以觀光宣傳角度協助推廣，因此在吸引海外人士來臺辦理會展、獎勵旅遊時，也特別加入伴手禮購買的補助項目，就是希望旅客能來台北走透透、吃透透，絕無外界所稱的行銷不力一事，後續也會持續與相關公協會、府內機關合作，將北市伴手禮推廣出去。