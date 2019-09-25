歡慶連續5年奪冠　義美限時5天全店85折

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 歡慶義美連續5年榮獲凱度消費者指數臺灣民生消費品冠軍，全臺義美門市限時5天(9/26~9/30)全店自製品85折！這麼划算的折扣，還不快去義美門市屯貨！

據凱度消費者指數（Kantar Worldpanel）發布的《2019年亞洲品牌足跡報告》，義美以超過9成的家庭普及率，第5度蟬聯臺灣民生消費品市場的品牌寶座。為回饋廣大消費者，義美將於9/26（四）起一連五天，於義美門市舉辦感恩回饋活動。

趁此波活動推荐您嘗試2019《KEYPO大數據關鍵引擎》網路聲量調查中排行第一名的義美鳳梨酥！

自1934年起，義美開始製作鳳梨酥及鳳梨餅，除了傳統加入冬瓜餡料的「傳統鳳梨酥」(10入/325元)，更有循古法製作煎到焦黃香酥的六方燒(12入/350元)；近年來更有以臺灣金鑽鳳梨制做的造型可愛的臺灣純鳳梨餅(16入/300元)也有金巧款金鑽鳳梨果酥(5入/135元)，送禮大方自用好吃，都是您最好的選擇！

《2019年亞洲品牌足跡報告》，過去一年內，有超過9成的台灣家戶購買過義美的商品，平均購買次數高達10.8次，總計超過8300萬次，消費者觸及數（CRP）更一舉成長20%。

義美自1934年成立已有85年，一直以來秉持著創辦人高騰蛟先生「做餅是老實人的行業．良心的事業」為理念，推出了兩千多種以「越簡單．越安心」為概念的食品。感謝所有愛護義美食品公司的朋友對義美的支持指教，讓義美能盡力製作「安心健康」的產品，回饋這塊土地。

感謝全國消費者的支持與愛護，義美全國門市自9/26（四）起至9/30（一）（共五天），自製商品全面85折，邀請消費者一起來同慶。