李明哲回台奔喪受阻 李凈瑜：別再幻想中國是文明政府

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國國台辦發言人馬曉光今(25)日宣稱，李明哲申請返台奔喪不合法規。李明哲妻子李凈瑜中午透過臉書回應稱，她將中國政府當作文明政府對待，顯然是種「幻想」，願台灣人民謹記。

李淨瑜表示，

「中國方面的回應不出我們的意料，我的申請是把中國政府當做一個文明的政府對待，總盼望它有一天會做出符合文明世界的行為。顯然這種期待是種幻想，願台灣人民謹記。」

她也提到，李明哲在昨(24)日的會面中明確告訴他母親：「這段日子以來，凈瑜所做的都是他認同和授意，希望媽媽能夠支持。」

李凈瑜說，李明哲對父喪當然希望能獲得奔喪的權利，「但他不答應我做人質」。

她則告訴李明哲，「我自願當人質，讓中國政府知道，台灣人不怕被關。蔣家政權來到台灣已關了台灣人四十年了，我們已學會：『自由永遠必須付代價才能獲得！』」

台灣非政府組織工作者李明哲因為網路言論，2017年3月遭中國政府逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。

李凈瑜23日表示，李明哲的父親過世，她將和李明哲母親郭秀秦赴中國探視，希望中國准許李明哲返台奔父喪，並表示奔喪後，李明哲會返回中國服完剩餘刑期，李凈瑜自己也願在奔喪期間被監禁，做為人質。

中國媒體25日報導，中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光，今(25)日上午在例行記者會上，回答媒體詢問時表示，李明哲的母親和妻子24日已到湖南赤山監獄探視；而關於申請返台奔喪，「不符合相關法律規定」，獄方也把詳細狀況告知了家屬。

中央社引述李明哲的母親郭秀秦24日搭機返台時表示，兒子氣色很好讓自己很放心，雖然還不知道李明哲必須待在中國多久，但希望他能夠好好的把剩下的時間過完，其餘的事回來再說。

李明哲的母親郭秀秦（左）24日搭機返台 (中央社)