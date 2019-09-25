2019台北牛肉麵評比名單出爐 板橋老店這一味摘冠

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2019臺北市牛肉麵饗味國際大評比結果名單出爐，本次評比邀請各界老饕就口味、創意、湯頭等項目進行「盲測」，且模擬顧客到店、點餐與送餐等候時間，參賽者以15分鐘為限完成作品，最終由新北市板橋30年老店皇家傳承拔得頭籌、亞軍為台灣一品、季軍是牛將軍小吃店。

「2019臺北市牛肉麵饗味國際大評比」初選有56家業者入圍，複選出10家優選店家，決賽評審特別邀請司宛春教授擔任評審長，帶領「台灣廚神」的阿發師施建發、「臺菜王子」的黃景龍主廚、美食家連愛卿及法、俄籍的老饕等，進行評選。

板橋的30年老店「皇家傳承」的雙寶牛肉麵順利奪下冠軍，亞軍則為「台灣一品」的番茄牛肉麵，季軍則是「牛將軍小吃店」的紅燒牛肉麵。

皇家傳承老闆陳家斌表示，參賽的雙寶牛肉麵選用腱仔心、肋條，經過特殊處理讓牛肉飽含肉汁。家族三代在板橋當地經營牛肉麵店將近30年，堅持提供顧客真材實料，讓來店的顧客都能賓至如歸，像在家裡享用媽媽煮的牛肉麵一樣。

台北市長柯文哲表示，牛肉麵是臺灣最具代表性的美食之一，而臺北市匯聚了全臺最多牛肉麵店家，其中不乏歷史悠久、口碑一流的知名老店，各自擁有道地的好手藝與獨家傳承風味，亦富含濃濃的家鄉味道，更蘊藏許多臺北人共同的美食記憶。