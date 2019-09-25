〈時評〉強勢新台幣成台灣經濟發展隱憂

根據經濟部統計，今年8月台灣外銷接單金額是400.5億美元，年減8.3%，已是連續10個月衰退。

令人擔憂的是，儘管iPhone 11剛上市，但我國資訊通信產品8月接單跌幅還是接近1成，顯示智慧手機下單偏保守，對台灣的出口，雪上加霜。由於全球貿易衝突不斷，預期今年廠商接單將無法超越去年5,118億美元，全年接單應該是負成長，已成定局。

8月外銷接單減幅較預期還大，7大接單貨品全面衰退，尤其是台灣接單主力資通信產品年減高達9.7%，幅度相當大。至於傳統商品部分，因受中美貿易戰及全球景氣不佳，市場需求弱，加上國際原物料價格低於預期，導致接單減幅多達二位數以上。接單減幅最大的是機械業，今年8月台灣機械接單僅16.3億美元，年減高達26.2%，創10年最大減幅，是7大接單貨品中，減幅最大的產業。

面對嚴峻的經濟情勢，亞洲各國貨幣對美元均採貶值策略，其中尤以人民幣兌美元貶值最兇，已跌破7字頭大關，今年以來累計重貶3.16%。國際經濟情勢險峻如此，企業界最關心的是新台幣匯率問題。根據國際清算銀行最新統計，亞洲主要新興市場貨幣，泰銖與新台幣竟然是兩大強勢貨幣，值得我國中央銀行重視。

目前泰銖是全亞洲漲幅最大的貨幣，甚至還強過新台幣，成為20年來首見的現象。再看看我們的主要競爭對手韓國，今年以來貶幅接近6.09%，相較新台幣匯率今年以來，累計貶值僅0.8%，顯然台灣的出口廠商競爭壓力大增，衰退幅度只增不減，可以理解。

根據國際清算銀行最新統計，8月象徴出口競爭力的新台幣實質有效匯率指數是104.16%，與韓元的105.05%，差距僅剩0.89，是2013年7月以來，逾6年最低。也就是說，我國出口廠商長期以來的匯率報價優勢，已經要歸零了。

台灣是一個海島型經濟體，首重對外貿易，目前新台幣強勢的理由是熱錢湧入炒股，導致新台幣異常走勢，甚至影響到經濟發展及出口廠商的生存，這是不合理的現象。

新台幣這樣異常的走勢，尤其台灣出口已經連續10個月嚴重衰退，中央銀行原則上當然要尊重新台幣的自由巿場價格，但是如果特殊不合理現象持續，已經嚴重威脅到經濟發展，央行有必要適度進場調節，否則坐令經濟競爭力剝蝕殆盡，將成為台灣經濟最大的隱憂。