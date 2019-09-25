最新民調: 蔡英文施政好感急增　博士論文陰影揮之不去

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 現在距離明年2020總統大選剩下不到4個月，根據台灣民意基金會昨（24）日公布的最新民調，尋求連任的總統蔡英文一舉拿下53.6%的支持度，大勝國民黨總統參選人韓國瑜22.7個百分點。韓國瑜的支持度為30.9%。

當 2020 總統大選是蔡英文與韓國瑜一對一對決時，最新民意顯示，有近五成四的選民會支持蔡英文，三成一會支持韓國瑜，蔡英文領先韓國瑜近 23 個百分點。這是兩黨總統候選人確定之後，兩人差距最大的時候。

圖/台灣民意基金會

當2020總統大選是蔡英文、韓國瑜與呂秀蓮三人競爭時，最新民意顯示， 蔡英文一枝獨秀，獲 49.7%選民的支持，遙遙領先韓呂；韓國瑜居第二，獲 27.9%選民支持；呂秀蓮暫居第三，獲 10.4%選民支持(如下圖)。

圖/台灣民意基金會

此外，在總體施政滿意度表現，結果也顯示，有4成8的民眾基本上滿意蔡英文上任3年多的整體施政表現，另有4成4不滿意。

民進黨自去年九合一大選慘敗後，聲望一度跌到谷底，但近期蔡英文卻聲勢大漲，在多家媒體民調中皆呈現領先。

根據台灣民意基金會的最新民調，對於蔡英文上任3年多的總體施政表現，有12.6%非常滿意，35.4%還算滿意，22.4%不太滿意，21.5%一點也不滿意，另外，沒意見、不知道、拒答者合計8.2%。

換句話說，在20歲以上台灣成年人中，有4成8的人基本上滿意蔡英文上任3年多的整體施政表現，4成4不滿意，滿意比不滿意的人多4個百分點。

圖/台灣民意基金會

圖/台灣民意基金會

儘管近期蔡英文整體施政滿意度出現急速好轉現象，游盈隆歸納出五大國內外因素(如下)。

不過他強調，蔡英文最近的倫敦政經學院（LSE）博士論文與學位的爭議有越滾越大的趨勢，因牽涉總統品格操守（Integrity）的嚴肅問題，其終極的衝擊影響有多大，現在看來並不是太妙，稍後還有更多的最新民調發現和討論。此外，民進黨總統初選「博壞茭」 等揮之不去的壞印象，肯定將繼續困擾著她。

圖/台灣民意基金會

游盈隆分析，蔡英文整體施政滿意度急速好轉的五大因素如下:

首先，蔡英文從今年1月起，一反過去總統兼行政院長的行事風格，在相當程度上將制度回歸現行憲政體制的雙首長制，不再像以前凡事不論大小都親上火線，因此大量減少民怨上身的風險。

第二，蔡英文自今年開始，一改過去處理兩岸關係的溫吞風格，從「膽小鬼」變成「辣台妹」，不僅槓上中國國家主席習近平，更大聲說出符合台灣主流民意的兩岸政策， 包括聲援香港反送中運動、反對一國兩制的九二共識等。

第三，行政院長蘇貞昌自今年1月起臨危授命，扛下2018年九合一敗選後穩定政局的重責大任，又遇上蔡英文減少干預政府行政的轉變，使得蘇內閣的「相對自主性」（relative autonomy） 遠高於前2任的林全與賴清德內閣，明顯有助於提升政府的效能與效率；而近期幾項高達3000多億元的補助政策，也讓其「目標選民」相當有感。

第四，國外政治大環境的變動，也大幅影響台灣選情，如中美貿易戰爭、香港反送中運動、緊張的兩岸關係、以及益趨友好的台美關係，在在形塑出對蔡英文政府空前最有利的外部環境。

最後，游盈隆也說，2020大選的腳步不斷逼近，但主要競爭對手韓國瑜的形象不斷出現爭議，襯托出蔡英文是相對比較好的選擇，減少選民對「過去幾年的蔡英文總統」的怨懟之情。「難怪，在許多人眼中，現在的蔡英文已經不像以前那麼討人厭了。」

此民調由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行。調查期間為2019年9月18日至19日，調查對象範圍為全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.98個百分點；並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。