宣導新住民不賣票 移民署邀新住民團體一起反賄選

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）總統、副總統及立法委員選舉將於明(109)年1月11日舉行投票，移居來臺取得身分證的新住民人數逐年增加，其中有許多首投族。

因新住民原屬國政治文化不同，致選舉制度有所差異，為了讓嘉義縣的新住民認識我國的選舉制度，遏止賄選及暴力介入選舉，於25日上午由移民署南區事務大隊嘉義縣服務站及專勤隊共同邀集嘉義縣服務新住民的各機關及人民團體召開「新住民關懷網絡會議」。

另特別邀請嘉義地方檢察署到場提供反賄選工作宣導。

本次會議結合嘉義縣政府相關局處及新住民團體等共21個單位代表出席，今年重點加入反賄選工作，地檢署特別指派主任檢察官列席，指導賄選要件及態樣，希望藉由各個單位及團體的力量，將反賄選的相關訊息傳遞到縣內1萬3千餘名新住民。

參加本次網絡會議的嘉義縣新住民當家協會理事長范氏太霞表示，協會有許多具有投票權的新住民及志工，過去大家未曾接獲如此完整的反賄選訊息，許多新住民可能還不清楚法令。

經本次地檢署完善的宣導，她要將這些資訊帶回去透過協會的志工及會員，再轉發給更多的新住民，讓新住民能夠清楚認識賄選的各種態樣。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，移民署本次結合地方政府及民間團體力量，攜手合作「反賄選宣導」，並加深新住民對臺灣選舉制度的瞭解，落實「不買票、不賣票、要檢舉」，以維護選舉公正性及民主政治的核心價值。