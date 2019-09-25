明華園孫翠鳳領軍代表作　傳承新秀演出自我

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）明華園歡慶創團90週年推出代表作品《大河彈劍》，由無敵小生孫翠鳳領軍演藝隋末唐初的農民起義的故事，開賣不到一個月，票房已達七成佳績，將於11月16日到17日國家戲劇院登場。

明華園發布新聞稿表示，歡慶創團90週年推出年度代表作品《大河彈劍》，以隋末唐初的農民起義為故事背景，由國家文藝獎劇作家陳勝國編導，由明華園無敵小生孫翠鳳、歌仔戲第一丑角陳勝在、當家小旦鄭雅升主演，並加入青年軍陳昭婷、陳子豪、晨翎共同演出，第三代主力小生李郁真更是挑樑擔任主角，與孫翠鳳師徒聯手互飆演技，同時展現明華園「二十年磨一劍」的薪傳培育成果，目前開賣不到一個月，票房已達七成佳績。

孫翠鳳表示，過往他都是上台演戲的角色，慢慢地開始有了接班人，漸漸退居指導的角色，會因應不同的學生特色用不同的方式指導，而青年軍們也很上進，個個都可以擔綱重要角色，這場演出對他們而言，傳承的意味深重。對於這次演出的年輕人來說，在國家劇院的演出，是一場不可輕忽，非常巨大的挑戰。

孫翠鳳透露，從20年前他和陳勝福總團長開始進行培養新生代的計畫，進入國小校園培育歌仔戲青年演員與觀眾，把精神跟氛圍交給孩子，慢慢的也有新生代加入歌仔戲的行列，傳承是目前持續在做的事情。

陳勝國表示，《大河彈劍》是史實與虛構故事虛實相應的一齣戲，烽火亂世中李世民、李靖、李軌三位少年英雄相知相惜進而義結金蘭的知遇作為故事主軸，以事件與衝突堆疊出少年英雄們的世界觀；然而，開鑿大運河受後人爭議的隋煬帝，引發民怨導致國家滅亡，是否真是為了個人一己之欲？隋朝大將李靖協助李世民入主中原，成為唐朝開創功臣，豈不違反「忠臣不事二主」常理？階下囚成將帥的轉折，兄弟情誼與各處敵對陣營的矛盾，將在舞台上掀起亂世風雲，精彩萬分。

李郁真提及，從師父孫翠鳳手上承接李靖一角，坦言壓力雖大，仍會在無敵小生光環下做到最好的詮釋及表現，他說「從一年前就知道我要接手這個角色，做了很多功課，也看了27年前師父(孫翠鳳)所飾演的李靖影片，覺得師父非常厲害，全身有用不完的活力，在看的時候會試著揣摩，但她有提醒不要一昧的模仿，必須要有自己的精神進去，並且她都會盯著我，指導我。」

歷史小說《隋唐演義》，其富有濃厚的民間傳說色彩及對英雄群像的精彩刻畫，經常運用於民間戲劇。1993 年以黃河氾濫惡水如巨龍般吞噬土地、人民為故事背景，明華園發表年度作品《李靖斬龍》，描述唐代大將李靖的傳奇故事，當年動用舞台演員90人，李靖於黃河斬龍的浩大場面最為戲迷樂道；闊別27年，明華園首席編導陳勝國為隋唐英雄賦予現代觀點，重新詮釋故事人物之間的升沉聚散、悲歡離合。三位資深台柱經歷人生的磨練、角色更替的心境轉變，將為劇中角色帶出不同面向、灌注新的生命力。