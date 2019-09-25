新住民首創「孕」經紀 提供準爸媽最完整孕期服務

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）來自中國的新住民黃騏蔓來台17年，早期擔任月子餐調理師，對於台灣在產婦坐月子的保養及照顧領域相當驚艷，拿出百萬元自行創業，在政府各項資金的協助下，開辦「紫莉幸孕莊園」，也是全台首創「孕」經濟產業服務公司。

來台17年的中國籍配偶黃騏蔓，最早因任職於月子餐調理師到轉入第一線業務，認真打拚的精神，讓她由月薪萬餘元到成為年薪百萬的超級業務。

雖然台灣少子化，但對於產婦在坐月子的保養和照顧，反而倍加重視。服務理念創新的黃騏蔓2011年3月，拿出百萬決定創辦全台獨一無二的「紫莉月子經紀」公司，然因一開始，民眾對於坐月子為何需要經紀？為何要吃月子餐，尚無法認同，不到 8個月，錢燒到只剩下1萬元！

黃騏蔓說，幸好，來了即時雨，貸到政府微型創業90萬抒困，讓她活了下來！隨著民眾對月子經紀和月子餐接受度增強，「紫莉月子經紀」成立中央廚房，而那也是有政府的215萬的青創貸款力助。

9年後，「紫莉」晉升為全方位孕護管家，集結中西醫、營養、護理、廚藝與經營管理的一流人才，打造「一站式孕養服務專業平台」，並於桃園成立800坪的「紫莉幸孕莊園」，期望孕的產業不再只是提供月子餐，而是從教育著手，從爸爸參與孕期負重體驗、分娩陣痛體驗、小小育嬰師課程，打造一個讓準媽媽享受愉悅的身心充電空間。