「媽的，噓」探為人母酸甜苦辣　兩廳院實驗劇場各自表述

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）舞蹈生態系創意團隊及人尹合作社共同推出「媽的，噓」演出，結合舞蹈、戲劇、裝置探討為人母不為人知的一面，將於27日至29日兩廳院實驗劇場開演。

舞蹈生態系創意團隊在藝術總監彭筱茵的帶領下，發展成新型態複合式展演團體，作品形式多元，橫跨環境劇場劇場、室內劇場到舞蹈影像創作等，近日，彭筱茵導演作品《漫迴者Wanderer》更入選墨西哥Movimiento en Movimiento國際影展。

舞蹈生態系創意團隊表示，在創團邁入十週年，團隊的生態也因為藝術總監彭筱茵成為母親帶來美妙的轉變。彭筱茵說「只有成為母親才知道母親。」這次結合舞蹈、戲劇、裝置帶來「媽的，噓」（Mothership）演出探討厭世媽媽的小劇場，真實又詼諧的編排，轉譯母親悲喜交加的時光，重新認識習以為常的「媽媽」。

彭筱茵表示，女兒「茶茶」是人生最重要的「創作」，他親身體驗懷孕、待產、生產、育兒後，重新思考社會建構的母職，最平凡的存在其實充滿身心的衝擊。

彭筱茵透露，在這時刻，遇見早一步成為母親、充滿舞台魅力的人尹合作社藝術總監，優秀美麗的舞蹈家鄭伊雯，彼此交換不同的體會，決定聯手開創《媽的，噓Mothership》計畫，以藝術創作的創意思維，邀請觀眾一起反思母親這個角色。

此次，巨型舞臺道具「漂浮在舞臺上方的180 公分巨型子宮」出自彭筱茵的弟弟彭起夫之手，來自同一個子宮的姐弟，從各自的角度分享對母親的觀察。

彭筱茵提及，在編創過程訪談多位母親的心甜苦辣故事，增加劇場創作與現實生活的厚度。作品中更將育兒如戰場的日常，轉化為一段段幽默詼諧又辛辣、如女主角鄭伊雯在餵奶、拍嗝、屁屁難關中不停地闖關、破關，關關難破關關又來，真實、精彩又瘋狂道出媽媽內心小劇場。

彭筱茵強調，母親是一生離不開的角色，「《媽的，噓Mothership》是他想要做到女兒成年18歲的計畫，這是給自己、給她、給生命的回饋和禮物」彭筱茵笑著說道。邀請大家見證計畫首航，進「產房」迎接生命的誕生。

此外，演出結束後，彭筱茵邀請到心理諮商師《情緒勒索》的作者周慕姿、歐巴桑聯盟候選人及生育改革行動聯盟發起人之一徐書慧、天紅整合行銷公關顧問CEO─翁鵲旻、三重醫院助產師林郁晴等女性，母職相關領域的不同聲音，多面地認識母親。



女主角鄭伊雯傳達媽媽在生產過程的煎熬(攝影/陳逸書)