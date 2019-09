解決全球暖化淪空談 環保小鬥士聯合國痛斥各國領袖

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導)聯合國氣候行動峰會9月23日在紐約舉行,來自瑞典的16歲環保人士桑柏格(Greta Thunberg)發表演說,她情緒激動地痛斥在場的世界領袖,只會空談氣候變遷議題,背叛她的世代,並奪走他們的夢想與童年。

《GQ》報導,桑柏格的演說慷慨激昂,她說「我不應該在這裡,我應該在大西洋彼岸上學,你們偷走了我的夢想及童年。你們的毫無作為讓我不得不站出來。」「我算幸運者之一,外面許多人面臨死亡、承受痛苦,整個生態系統面臨土崩瓦解,而你們卻在這裡談論如何賺錢,以及怎麼讓經濟持續成長的童話故事,你們怎麼敢?」

桑柏格說,年輕人的聲音已逐漸被世界領袖們注意到,下一代的眼光關注著,如果你們繼續讓我們失望,我們絕不會原諒你們的。

桑柏格在演講中連說4次「你怎麼敢?(How dare you)」表達憤怒,一度眼眶泛紅。

本次峰會中,多國領袖表示他們知道情況的嚴重性,但卻沒有人拿出實質性計畫,雖然德國總理梅克爾承諾將投入40億歐元對抗全球暖化,法國總統馬克宏也說多個國際組織答應提供5億美元資助保護熱帶森林。

但世界碳排放量最大國中國沒有任何表示,印度總理莫迪也僅說將在再生能源方面多努力。

16歲的桑柏格於2018年發起「為氣候變遷罷課( Fridays For Future)」行動,透過每週五罷課,到瑞典議會前靜坐抗議,要求政府正視氣候變遷及環保議題。此舉在全球獲得廣大迴響,各國學生紛紛響應加入罷課運動。

桑柏格聯合國演說

"The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you."



-- @GretaThunberg at UN #ClimateAction Summit. https://t.co/g4uXzT9aRM pic.twitter.com/2nBzFxsnxP