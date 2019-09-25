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解決全球暖化淪空談 環保小鬥士聯合國痛斥各國領袖

桑柏格在演講中連說4次「你怎麼敢？（How dare you）」表達憤怒，一度眼眶泛紅。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2019/09/25 10:46
瑞典環保人士桑柏格（圖/ 中央社取自twitter.com/UN）

瑞典環保人士桑柏格（圖/ 中央社取自twitter.com/UN）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）聯合國氣候行動峰會9月23日在紐約舉行，來自瑞典的16歲環保人士桑柏格（Greta Thunberg）發表演說，她情緒激動地痛斥在場的世界領袖，只會空談氣候變遷議題，背叛她的世代，並奪走他們的夢想與童年。

《GQ》報導，桑柏格的演說慷慨激昂，她說「我不應該在這裡，我應該在大西洋彼岸上學，你們偷走了我的夢想及童年。你們的毫無作為讓我不得不站出來。」「我算幸運者之一，外面許多人面臨死亡、承受痛苦，整個生態系統面臨土崩瓦解，而你們卻在這裡談論如何賺錢，以及怎麼讓經濟持續成長的童話故事，你們怎麼敢？」

桑柏格說，年輕人的聲音已逐漸被世界領袖們注意到，下一代的眼光關注著，如果你們繼續讓我們失望，我們絕不會原諒你們的。

桑柏格在演講中連說4次「你怎麼敢？（How dare you）」表達憤怒，一度眼眶泛紅。

本次峰會中，多國領袖表示他們知道情況的嚴重性，但卻沒有人拿出實質性計畫，雖然德國總理梅克爾承諾將投入40億歐元對抗全球暖化，法國總統馬克宏也說多個國際組織答應提供5億美元資助保護熱帶森林。

但世界碳排放量最大國中國沒有任何表示，印度總理莫迪也僅說將在再生能源方面多努力。

16歲的桑柏格於2018年發起「為氣候變遷罷課（ Fridays For Future）」行動，透過每週五罷課，到瑞典議會前靜坐抗議，要求政府正視氣候變遷及環保議題。此舉在全球獲得廣大迴響，各國學生紛紛響應加入罷課運動。

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