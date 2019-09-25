國父紀念館館長就任週年分享「第一次」　盼徹底落實文化平權

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國父紀念館館長梁永斐就任滿週年，分享任內多項創新成果，也表示該館將持續落實文化平權，並促進新南向發展。

文化部所屬國立國父紀念館（以下簡稱國館）是兼具紀念館、博物館、藝文中心、表演廳等多元功能的綜合型文化藝術場域，創館至今已逾47年，目前已經被列為市定古蹟，近日適逢國館梁永斐就任屆滿週年，該館分享過去一年許多的創新作為。

國館表示，過去一年之間已超過30項的創新作為，這次特別列舉十項第一，作為該館週年成績單，包括包含打造博愛空間解禁的「聖誕音樂會」、新春揮毫「百人開筆」、生態保育分享「翠湖紅冠水雞育雛」、學校策略聯盟的藝術文化連結教育、台大兒童醫院及輔大醫院關懷病童、青年學術研討會、關懷罕病小胖威利及視障、美術史傳承的大畫合繪《台灣風情》、策略聯盟中小學生於藝廊演出、頒贈點字感謝狀。

除了多元的活動，國館也舉辦多檔精彩的藝術家畫展，梁永斐表示，前輩畫家在台灣用生命作畫，並為台灣建構藝術史年代，他很尊重他們的努力，也有評議委員會推薦提名畫家在中山畫廊展出，其中也包含已經往生的畫家，藉此表彰他們對台灣的奉獻，也感謝他們建立國際交流。

梁永斐提及，今年是打基礎的一年，明（2020）年將是開創的一年，接下來，中山國家畫廊預計推出8個檔期展覽，橫跨水墨、油畫、雕塑等，包含郭清治、周澄、林章湖等藝術家。

提及透過藝術促進新南向交流，梁永斐說明，這次到新加坡跟馬來西亞，看見新加坡藝術資料建構完整，希望回來後也能建立台灣的資料庫，並促使雙方互相交流，更盼能邀約新加坡團隊來台表演交流。

梁永斐透露，馬來西亞之行受到馬來西亞台馬經貿協會的幫助，舉辦演講等交流活動，且該協會也將會帶領該國年輕朋友來台，舉辦學術研討會等活動促進新南向交流。

最後，梁永斐強調，他會持續推動國館落實文化平權，讓國館不再是個高高在上的地方，會和學校合作讓國館成為學子的展演空間，並提供視障、聽障、身心障礙朋友更多服務，包含準備點字的導覽手冊等，徹底落實文化平權，