美國眾院展開彈劾調查 川普批民主黨獵巫

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）24日表示，眾院將對是否應彈劾總統川普展開正式調查，她宣稱，無人可凌駕在法律之上。

裴洛西表示，民主黨控制的眾院，將調查川普是否尋求烏克蘭協助，以抹黑美國前副總統暨民主黨聲勢領先群倫的總統參選人拜登（Joe Biden）。

「因此我今天宣布，眾院將展開正式彈劾調查。總統應負責任，無人可凌駕在法律之上。」

川普在推特上回應表示，與澤倫斯基的通話並無施壓或交換條件，他也指這是有史以來最強力而具破壞性的獵巫行動。川普說，他已授權於明天釋出與澤倫斯基的完整談話紀錄。

在民主黨籍的裴洛西料將宣布眾議院展開彈劾調查後，川普在聯合國大會場邊表示：「如果她這麼做，他們都說這對我的選舉有利。」

川普痛斥這是「無聊獵巫廢話」，並認為這種行為會增加自己2020年的連任機會。

根據新聞媒體報導，川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，可能向澤倫斯基施壓，要求他調查拜登和他的兒子。

川普接著也推文表示：「在如此重要的美國日子，要做許多工作，也造就許多成功，民主黨卻刻意用更多無聊獵巫即時新聞來搞破壞跟羞辱。」

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美媒再揭 川普施壓烏克蘭總統前先扣軍援

美國總統川普疑通話施壓烏克蘭總統調查民主黨政敵拜登之子疑雲又有新發展，據3名高層官員透露，川普在通話前至少一週，要白宮代理幕僚長先扣住近4億美元對烏國軍援。

「華盛頓郵報」引述不願具名的官員披露，白宮管理及預算局（OMB）官員們在7月中一場跨部會會議裡向國務院與五角大廈傳達川普的命令，並解釋總統對軍援有「疑慮」，想了解這筆錢是否有必要花。

行政部門官員則受命告訴國會議員，軍援烏克蘭因「跨部會程序」展延，但未告訴議員們進一步訊息；這一耽擱將近兩個月，白宮是在9月11日晚間才發放這筆援烏款項。

美議員爆料 烏克蘭總統曾表不安

川普下令扣住軍援烏國，是在他7月25日與烏克蘭新任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話的前一週，此舉進一步引發對川普動機的質疑，也加劇國會懷疑川普藉此當做向烏國索取不利政敵資料的籌碼。

民主黨聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）9月初訪問烏克蘭時曾與澤倫斯基交談，他今天表示澤倫斯基當時在兩人會面時，直接表達對「因不願調查拜登家族導致援助被川普所砍」一事的關切。

川普已公開承認7月25日與澤倫斯基的通話時有提到拜登，稱當時是為敦促烏國新政府肅貪；雖然川普否認施壓對方查拜登，但卻說「即便我做了，也沒什麼不對」。

「紐約時報」一篇分析指出，川普前一次被控與境外勢力勾結影響大選時，一邊否認還跑遍全美到處喊「沒有勾結」，但這回他的說法卻形同「就算我幹了，那又怎樣」。

紐時指出，川普與澤倫斯基通電當天，是調查俄國干預2016大選的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）在國會作證的次日，也顯示川普根本沒從中學到教訓，警惕自己不能將自身政治利益與國際關係掛勾。

川普肆無忌憚 民主黨彈劾聲再起

穆勒沒能找到足夠證據證明川普陣營與俄國間的陰謀犯罪關聯，似乎讓川普更肆無忌憚。曾講過在紐約曼哈頓第五大道開槍殺人也不會有事的川普，似乎想測試若在政治上有恃無恐，會否也不會有什麼後果。

國會的民主黨人已表明，若川普真的施壓烏克蘭想獲取不利國內政敵的資料，無論有沒有拿美國援助掛勾，都構成彈劾要件，若川普將兩者掛勾，將加劇批評者所稱的總統濫權。

7位擁有軍事與國安背景的新科民主黨眾議員，過去一向不願對川普發動彈劾，如今也在媒體投書上發表強烈文字，說「若相關指控屬實，我們相信這些舉動已構成發動彈劾」。