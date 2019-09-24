台灣智慧醫療獲關注 協助泰國打造「亞洲醫療中心」

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）泰國政府現正執行打造泰國成為亞洲醫療中心（Medical Hub of Asia）十年計劃，泰方需積極導入智慧醫療相關產品與解決方案，與我國現今產業優勢相符合。

為掌握商機、加強臺泰雙方合作，外貿協會接受經濟部國際貿易局委辦執行「臺灣產業形象廣宣計畫（簡稱IEP）」，本年9月20日於曼谷與泰國工業院（The Federation of Thai Industries，簡稱FTI）、泰國醫療器材公會（Thai Medical Device Technology Industry Association ，簡稱THAIMED）共同主辦「臺泰智慧醫療研討及商機交流會」，以宣傳臺灣醫療產業創新與智慧的形象。

本次活動，吸引泰國媒體、醫療院所及企業代表近110人出席，其中包括知名醫療院所Navamin 9 hospital、 Sirindhorn hospital 、Siriraj Hospital及BNH Hospital以及重要企業集團Viktas Berli jucker、Neopharm World medic National Healthcare及泰國食藥署官員等。

泰國醫療器材公會會長Mr. Preecha Bhandtivej分享泰國醫療器材市場的趨勢，他表示泰國逐漸步入老年化社會，預計2040年老年人口將達32.13％，對醫療器材的需求將持續攀升。

泰國也持續將ICT應用於醫療領域，比如智能手錶、智能救護車、照護機器人及無線的智能手術室。目前泰國有1,229家醫院、14萬3,305個病床數，對臺灣醫療業者極具商機。

泰國公共衛生部衛生信息標準發展中心Boonchai Kijsanayotin醫師則分享泰國智慧醫療現況與發展。

他表示泰國目前還未建立雲端病歷系統，造成市民就醫及轉診不便，為此泰國將建立雲端資料庫以整合醫院間的病歷、並將與政府其他部門整合市民資訊，以期提升就醫及轉診效率，相信透過與臺灣業者的合作可以加速醫療效率並進一步推動亞洲醫療中心的發展。