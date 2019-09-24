移民署行動服務關懷列車駛進澎湖 新住民生活更便利

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署副署長鐘景琨於 24 日上午專程搭機至澎湖縣，實地訪視新住民及移工，瞭解新住民家庭生活與創業過程，並對移工的工作及生活環境進行瞭解。

根據統計，澎湖縣新住民人數已達到 1,871 人、移工也有 3,229人，占澎湖縣總人口數 4.8 ，移民署澎湖縣服務站每月辦理 1 至 2 次「行動服務列車」，足跡遍佈澎湖各地，並結合相關單位，提供澎湖地區離島偏鄉新住民駐點服務，便利離島生活的新住民辦理證件。

移民署副署長鐘景琨參加新住民家庭教育多元文化體驗活動，並與澎湖縣 7 大新住民團體座談，期許大家發揮自我優勢、特色、經驗， 透過參與社會服務，持續推動新住民照顧和即時性服務，落實結合社會福利資源，使新住民家庭的家人都能放心讓她們出來參與活動，並且幫助更多剛來臺灣之新住民朋友們能更快適應臺灣的生活，早日融入臺灣社會。

第二站到馬公市西衛里「開心農場」參訪「澎湖縣外籍及大陸配偶關懷協會」及「東南亞婦女關懷協會」2 個新住民團體運作情形，了解 NGO 團體如何運用在地的力量協助新住民，並彼此分享在臺生活以及家鄉的一切，讓來自不同國家的新住民得以互相關懷， 共同解決各種生活上的問題。

最後前往澎湖縣西嶼鄉「天和養殖場」關懷移工，該養殖場是全臺灣第一家自產自銷的農漁企業，養殖場除了聘僱外籍養殖漁工及製造工外，還提供食、宿，讓移工可以安心工作。

副署長鐘景琨表示政府照顧新移民的心意不變，在臺新住民更是 我們無形的資產。綜觀世界各國，支持創新動力成長的，大多數是該國新住民。新住民在各種文化衝擊下，沒有框架、更無束縛，這樣的族群融合，必然會提昇國家競爭力。

副署長鐘景琨更表示移民輔導的目標，是新住民、新二代及移工，移工是國家生產力的一環，因此也會到有移工的場合進行關懷服務，建立社會安全網體系與地方一同守望相助。

此外也重申移民署對於在臺灣逾期停留、居留非法工作的外來人口一定持續嚴厲查緝絕不手軟，是本次「關懷外婆的澎湖灣- 行動列車」的主要目的。