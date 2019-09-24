新北市「藝術滿城香」10周年 邀親子周末來看戲1,000張票10/1起免費索取

新北市藝術滿城香活動10周年，教育局將於10月1 9日(星期六)於新北市政府多功能集會堂辦理《 披薩星球節能大作戰》戲劇公演，邀請親子前來共享戲劇饗宴， 推出限量1000張免費票券，10/1起即可於上班日至新北市政 府西側20樓教育局社會教育科索取，每人最高限領4張， 當日持票即可免費入場！

教育局張明文局長表示，新北市推動藝術融入生活， 自99學年度起首創「藝術滿城香」活動， 邀請新北小學四年級學生欣賞戲劇演出，適逢藝術滿城香十周年， 教育局特別首次辦理市民免費場次，歡迎攜家帶眷走入演藝廳， 與孩子共同欣賞與體驗，學習劇場欣賞禮儀， 探索對戲劇藝術的興趣。

當日將由黎明技術學院表演藝術科主演《披薩星球節能大作戰》， 以《墨魚披薩星球》被過度使用的眾電器受不了耗損， 集體前往皇宮抗議，使王子不得不前往《芭娜娜星球》求助， 帶回節能秘笈返回星球，通過考驗後重獲眾電器信任， 為星球帶來和平與改變。全劇以歌舞形式， 另設計與觀眾近距離互動，藉由爆發能源危機引發抗爭的《墨魚披薩 星球》，與重視節能並擁有美麗家園的《芭娜娜星球》相互對照， 在生動活潑演出中反應當代重要議題，突顯節能對環境永續的重要性 。

新北市每年辦理近40場藝術滿城香戲劇演出， 安排小四生在正式演藝殿堂欣賞戲劇，並學習劇場禮儀， 認識劇場的幕前幕後，培養藝術欣賞興趣， 多年來深獲教師與學生的喜愛與肯定； 今年度也將自108年10月16日起至12月5日由黎明技術學院 、莊敬高職、南強工商與國立臺灣戲曲學院表演團隊輪番演出。

教育局表示，歡迎親子一同來10月19日的精彩演出，10/ 1起只要在FB「新北學Bar」按讚並於活動貼文、分享與留言， 即可於上班日至新北市政府西側20樓教育局社會教育科領取票券， 每人最高限領4張，數量有限，送完為止！

新北市政府教育局提供