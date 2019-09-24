越南香煙露餡！ 海巡署一口氣抓5名失聯移工

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）海巡署偵防分署臺南查緝隊，近期獲報有來多名失聯移工透過管道聚集臺南地區非法打工，經連日清查所掌握的情資，於9月19日清晨會同11岸巡隊、臺南市善化分局，突襲查緝永康區一處社區，當場在一貨車上查獲正要前往工作的陳姓等5名失聯移工，全案將依違反就業服務法移由臺南市專勤隊收容。

偵防分署臺南查緝隊清查發現，5名移工身上均帶有越南當地才有的香菸，認為事有蹊蹺，這些品牌香菸均無合法進口至臺灣，除非是透過走私管道進來，經詢問5人香菸來源均三緘其口、避重就輕，不願交代菸品來源，舉止反而更引起查緝人員警覺心，懷疑這些移工幕後是否另有一走私集團操控，目前循線追查菸品來源，目前將透過相關管道詳細清查來台工作狀況，平日均與何人接觸、時常出入的場所，防止擾亂社會治安。

據勞動部統計，至今年4月底外籍移工在台人數達70.6萬人，其中越南籍移工有22.1萬人，占全部人數31.4％，而失聯移工也從十多年前的1萬多人暴增至現在的4.7萬多人。

本案在海巡署偵防分署臺南查緝隊、11岸巡隊及臺南市政府警察局善化分局通力合作下，有效掌握情資順利查獲非法逃逸移工，有效打擊非法移民及潛在社會危險分子，淨化社會治安，海巡署將持續打擊犯罪，同時呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向海巡署「118」免費報案電話檢舉。