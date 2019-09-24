創意謝師恩！　北富銀要讓老師「一日為師、終身為富」

一年一度的教師節即將到來，除了致贈卡片禮品外， 幫助老師擁有富足人生、感受「一日為師、終身為富」的真諦，其實 更是一種別具創意的感恩方式！慰勞師長們的辛勤付出， 台北富邦銀行即日起展開全台謝師感恩活動，除了提供iPad、 博客來、7-11及全家便利商店禮物卡等多重好禮抽獎外， 更推出「教師限定」的退休優惠方案， 協助老師們輕鬆完成理想退休規劃，用充滿創意的方式慶祝教師節！

北富銀表示，「三人行必有我師」， 客戶能為銀行帶來許多建議和啟發，等同於銀行的老師， 因此特別趁著教師節推出「一日為師、終身為富」 活動向全台客戶致敬。自即日起至9/30止，臨櫃申辦J卡或購買 奈米投、小富翁理財套餐、富樂退等理財產品的客戶， 至全台各分行拍照打卡上傳FB即可獲得智慧錦囊一個，有機會抽中 iPad、手持電風扇、博客來、7-11及全家便利商店禮物卡等 多重好禮，歡迎民眾踴躍來行，共享教師節的溫暖與祝福！

此外，北富銀近日針對行內教師客戶進行問卷調查發現， 高達七成教師憂心因年改導致退休金不夠用，有51%的老師估計每 月退休金將減少2萬元以上，42%預估減少1~2萬元； 同時調查也發現，多達四分之一的教師因缺乏理財實務經驗， 雖已意識到要調整退休準備方式卻不知從何著手， 這些都可能對退休生活品質帶來負面影響。 為協助老師們加快對退休計畫的調整，保障未來樂活無虞， 北富銀特別為教師設計出專屬的退休優惠方案「富樂退」， 能根據老師的個人職涯、 現有儲備狀況及退休目標量身訂做退休計畫，還可享有美元3個月定 存年利率加倍至2.8%、超低利率房貸信貸、申購基金手續費1折 、100次跨行提款及5次跨行轉帳免手續費等多種優惠， 幫助教職人員用更輕鬆的方式達成樂退目標。

北富銀執行副總郭倍廷建議，退休規劃應秉持「低波穩酬」原則， 選擇波動度低且能提供穩健收益的投資標的為核心， 再搭配其他不同屬性的投資工具來分散風險並提高可能報酬。「 富樂退」 是由專業投資團隊從全球投資標的中精選出最適合退休配置的保險、 基金、ETF及海外債單品， 再根據客戶年齡及收益需求設計出四種不同的組合套餐和自由配方案 ，教師們不必再花費心力研究投資標的，只要利用「富樂退」 就能兼顧低波動及高收益，一筆投資完成多元配置， 創造穩定的現金流來填補年改後的退休金缺口。

郭倍廷進一步分析，「富樂退」最大的優點就是穩。 目前國人退休規劃多以保險為主，因為民眾不僅希望資產穩健增值， 也同樣期待家庭可以享有穩定保障，所以「富樂退」 特別納入保險為配置重點，在四個推薦組合中佔比都高達40%至6 0%，除了讓配置更穩妥，滿足教師們對退休生活的期待， 更能兼顧現階段對家庭的關心與責任。

為了幫助更多教職人員了解年改前及年改後的退休規劃差異， 即日起北富銀也推出年金改革來行試算服務及小型巡迴講座， 同時將於9/28(六)教師節當天於台北國際會議中心舉辦大型退 休論壇，探討年改的影響及實用退休策略， 關心退休議題的教師及學校團體可洽各分行諮詢報名。