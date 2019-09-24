秋意漸濃 流感單週就診人數破8.6萬

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）入秋後天氣轉涼，國內流感疫情緩升。疾管署表示，上週（9月15至9月21日）國內類流感門急診總就診達86,018人次，提醒民眾留意自身健康狀況，如有類流感症狀，應配戴口罩就醫，並落實生病在家休息，不上班、不上課等措施。

據監測資料顯示，國內近4週社區流行病毒型別以A型H1N1（77%）為主，仍與今年初之冬季流感病毒型別相同；上週（9月15至9月21日）國內類流感門急診總就診達86,018人次，呈緩慢上升趨勢，就診率以0至4歲增加較明顯；上週校園流感群聚共計16起，較前一週減少，分別為國中及高中各5起，幼兒園3起、國小2起、大專1起，以A型流感為主。

疾管署表示，目前疫情仍為夏季流感之延續，推估將導致冬季流感疫情比往年更延後開始，今年將提供600萬劑全面升級四價之公費流感疫苗，呼籲符合公費接種條件之民眾依接種時程儘快接種，即可於農曆春節前後之流感高峰期前獲得足夠保護力。

疾管署再次提醒，為避免流感群聚感染，應注意辦公室和教室之空氣流通，落實勤洗手，有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上之距離，避免病毒傳播。