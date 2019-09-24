電競賽席捲泰國 台廠優質產品吸引上千泰國民眾體驗

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為推廣臺灣資通訊產業高附加價值的電競產品，經濟部國際貿易局及外貿協會近年在新南向市場藉由舉辦電競比賽，大力推廣臺灣的電競品牌與產品。

台灣精品盃電競賽繼印度、馬來西亞之後，今年首次登陸泰國，即吸引近千名玩家踴躍參賽爭取總決賽資格，最終獲勝的8強隊伍於9月21日至22日在曼谷市中心EmQuartier購物中心進行決賽，現場吸引近千名泰國消費者前來參觀體驗台灣精品，也認可台灣產品的好品質。

駐泰國代表處童振源大使表示，泰國電競熱潮持續升溫，「泰國台灣精品盃電競賽」首屆辦理就讓近千名泰國電競玩家躍躍欲試，希望能透過此次的活動，讓泰國電競市場及玩家看到台灣最具創新價值的電競設備，對臺灣品牌產品建立起優質創新的好印象。

此外，總冠軍隊伍更可取得11月赴台灣參加總決賽的入門票，與來自馬來西亞、印度、菲律賓與台灣的電競好手進行友誼賽，屆時精彩賽況將透過網路直播，預計將可大量曝光台灣高端電競品牌設備。

根據泰國官方資料顯示，泰國約有1,830萬名電競玩家，為全球排名第十九，因此具有發展成東南亞電競中心的潛力，台灣精品瞄準泰國電競產業發展迅速，帶領台灣精品廠商精準推廣行銷。