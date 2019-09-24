  1. 首頁
  2. 食安健康

腸病毒流行高峰　上週258所學校停課

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2019/09/24 16:25
圖／Pixabay，由jacqueline macou提供。

圖／Pixabay，由jacqueline macou提供。

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）國內腸病毒疫情仍在流行高峰，上週門急診就診共計22,662人次，全台共有258所國小及幼兒園停課。疾管署提醒，預防腸病毒最有效的方法為勤洗手及生病在家休息，請家長及幼托教機構務必加強個人、幼童之手部衛生與環境消毒，並留意幼童是否出現腸病毒重症前兆病徵，以掌握黃金治療時間。

疾管署表示，上週新增3名腸病毒重症個案，為南部7個月大男嬰、北部9歲女童及南部8歲男童，分別於8月21日、8月24日及8月30日發病，症狀包括發燒、口腔潰瘍、紅疹、肢體無力、肌抽躍、意識改變等。

其中南部7個月大男嬰同時檢出腸病毒71型及克沙奇病毒A6型，經審查確認為腸病毒感染併發急性無力肢體麻痺(AFP)，北部9歲女童及南部8歲男童則為腸病毒71型感染併發腦炎；所幸3人經住院治療後症狀均改善並已出院。

疾管署呼籲，民眾應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。

家中幼童如感染腸病毒，應在家休息避免與其他嬰幼兒接觸，以免造成交叉感染，並務必留意其病情變化，若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，請儘速送往大醫院接受治療。
腸病毒

相關新聞

腸病毒71型創3年來新高！ 一次看懂71型的症狀差異
腸病毒71型創3年來新高！ 一次看懂71型的症狀差異
2019/09/10 16:20
開學季當心！ 腸病毒疫情持續升溫 單週重症數創新高
開學季當心！ 腸病毒疫情持續升溫 單週重症數創新高
2019/09/03 15:41
今年最小患者　7月大男嬰染腸病毒71型重症
今年最小患者　7月大男嬰染腸病毒71型重症
2019/08/06 15:57
腸病毒再添2例重症　7歲女童染71型　加護病房住11天
腸病毒再添2例重症　7歲女童染71型　加護病房住11天
2019/07/30 16:31
罕見！17歲少年染腸病毒併發急性肝炎
罕見！17歲少年染腸病毒併發急性肝炎
2019/07/23 15:58