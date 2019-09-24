腸病毒流行高峰　上週258所學校停課

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國內腸病毒疫情仍在流行高峰，上週門急診就診共計22,662人次，全台共有258所國小及幼兒園停課。疾管署提醒，預防腸病毒最有效的方法為勤洗手及生病在家休息，請家長及幼托教機構務必加強個人、幼童之手部衛生與環境消毒，並留意幼童是否出現腸病毒重症前兆病徵，以掌握黃金治療時間。

疾管署表示，上週新增3名腸病毒重症個案，為南部7個月大男嬰、北部9歲女童及南部8歲男童，分別於8月21日、8月24日及8月30日發病，症狀包括發燒、口腔潰瘍、紅疹、肢體無力、肌抽躍、意識改變等。

其中南部7個月大男嬰同時檢出腸病毒71型及克沙奇病毒A6型，經審查確認為腸病毒感染併發急性無力肢體麻痺(AFP)，北部9歲女童及南部8歲男童則為腸病毒71型感染併發腦炎；所幸3人經住院治療後症狀均改善並已出院。

疾管署呼籲，民眾應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。

家中幼童如感染腸病毒，應在家休息避免與其他嬰幼兒接觸，以免造成交叉感染，並務必留意其病情變化，若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，請儘速送往大醫院接受治療。