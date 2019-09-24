國內首例！一天拉19次　男子出差南亞染抗藥性傷寒　

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署公布國內新增1例境外移入傷寒病例，該案例亦為國內首例廣泛抗藥性傷寒，經檢測研判感染地為巴基斯坦。疾管署提醒2歲以上之民眾若計劃前往傷寒高風險國家或地區，應評估是否先接種疫苗。

疾管署表示，該案例為中部30多歲男性，潛伏期間曾至摩洛哥、印度、印尼及巴基斯坦出差，8月4日起陸續出現腹瀉、發燒、紅疹等症狀，在國外期間均未就醫，8月26日回國後就醫，31日再次就醫並採檢，由血液培養檢出傷寒桿菌陽性確診。該個案起初腹瀉狀況較為嚴重，甚至一天拉肚子拉了19次，且持續腹瀉超過一個月。目前住院隔離中，同住家人無疑似症狀。

經衛生單位調查，個案出國期間未食用生食，皆在餐廳用餐，回國後三餐由家人烹煮，依基因定序及抗藥基因比對結果，研判感染地為巴基斯坦 ，另於個案檢體檢出廣泛抗藥性(XDR)傷寒菌株，為國內首次檢出，對臨床常用治療傷寒之抗生素絕大多數具抗藥性，僅能使用後線抗生素(口服Azithromycin或注射型Carbapenem)治療。

疾管署表示，國際間之廣泛抗藥性傷寒疫情集中於巴基斯坦東南部信德省(Sindh)疫情持續，今年截至9月8日累計近5,200例，高於2016至2018年全年總數，病例數中以首府喀拉蚩(Karachi)佔逾6成為多，其次為海德拉巴(Hyderabad)佔2成；該首府2017年來累計近7,200例，近4成為1至4歲孩童。

傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天(甚至3~60天不等)，傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。預防傷寒的方法包括：食物充分煮熟並以熱食為宜、飲用水煮沸或使用瓶裝之礦泉水，此外，飯前便後一定要以肥皂或洗手劑澈底洗手。

疾管署表示，目前國內旅遊醫學門診有提供自費傷寒疫苗，提醒計劃至傷寒高風險國家或地區2歲以上之民眾(尤其前往較偏僻或衛生條件較差的小型都市、村落，從事志工活動、探親或個人旅遊等)，於出國前2至4週先前往諮詢評估接種。

另外，旅途中仍應留意飲食安全及落實正確勤洗手等良好個人衛生習慣，降低感染風險；返國後如有疑似症狀應儘速就醫並告知醫師旅遊史及飲食史。