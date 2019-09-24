嘗家鄉美食+抽獎 新竹生活節體驗移工文化

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）關懷離鄉背井外籍移工，新竹市政府9月21、22日於市府後方微笑盒子旁辦理「迎賓映象月」樂活周休活動，由舞群帶動移工們一起舞蹈、拳擊教練示範健身套路，搭配護城河廊道的「新竹生活節」，讓台灣民眾一起參與移民及移工文化。

根據統計，新竹市有超過1萬6,000名產業暨社福外籍移工，其中高達7成以上為菲律賓籍移工，並服務於新竹科學工業園區。

今年的新竹生活節特別邀請到服務新住民與東南亞移工為目標的「水木書苑─東南亞行動書車」參與，讓台灣人一同參與移民與移工的文化。

「迎賓映象月」活動，融合菲律賓、印尼、泰國、越南四國意象，除異國服裝展示舞群帶動外籍移工一起舞蹈。 全國拳擊常勝的金牌老師張亮威，帶領大家以簡單易學的套路， 達到瘦身減脂、又能增強心肺功能和肌力， 炒熱現場氣氛。

參與活動的菲律賓籍Loriefel是看護工, 與老公Romulo一起在台灣工作，特別喜歡台灣友善的職場環境，許多不同族群可以生活工作。

今天休假特地來參加這活動，上台跟老師打拳擊，很有趣又可以放鬆心情，感覺壓力都消除了。而平常 Loriefel喜歡與老公在護城河走走，在東門城跳跳舞。

頂尖人力仲介有限公司專員張永裕感謝市府對於外籍朋友的關懷與協助，他指出公司有數百名外籍移工在新竹市區服務，為本國中小企業及高齡長者提供協助，感謝市府舉辦各種活動，希望讓外籍移工們能安心工作、享受休閒娛樂。