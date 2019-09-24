【最新】黃國昌助理上午咆哮官員　時代力量下午決議不提總統人選？！

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 時代力量今(24)日下午召開決策會，討論是否自提總統人選一事。《自由》報導，會中決策委員共識決無異議通過，時力明年2020總統大選，將不自提總統人選，爭取國會席次最大化。

另一方面根據中央社報導，今上午立法院立委研究大樓傳出時代力量立委黃國昌辦公室助理咆哮行政部門官員；黃國昌稍後表示，造成紛擾，十分抱歉，無論如何，監督施政應就事論事，他已告誡同仁，未來不能再犯。

今下午在決策會議上，原先力主時力應自提總統人選的黨主席徐永明，並未反對不自提總統人選的決議，會中也並未出現反對聲浪，至於時力是否表態力挺蔡英文，會中並未觸及。

時代力量秘書長吳佩芸上週發布新聞稿稱，「（時代力量）黨中央正在擬總統提名辦法，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一」，做法引起黨內多名決策委員批評，認為是架空決策會。

立法院研究大樓9樓的黃國昌辦公室上午傳出咆哮聲，聲音之大也驚動同層樓的立委與助理。據悉今早約10點半左右，在國會辦公室裡對中油國會聯絡人大聲咆哮，怒吼「想坐就坐是不是，你給我站著！」聲音大到周圍辦公室都聽得一清二楚，時間持續數分鐘之久，更引來助理圍觀。

嘶吼聲音並非黃國昌本人，且這位助理還命令中油的職員罰站，並要求中油副總要親自到辦公室，「否則就要罰站到副總來為止」。大約數十秒的現場音檔已經外流。