〈時評〉台積電是台灣的驕傲

台積電業績大爆發，最近成為科技界的熱門話題。不僅7奈米產能爆滿，5奈米晶片也被蘋果、海思、超微、賽靈思、比特大陸搶貨，明年營運再次展現強勁成長越勢，已是連續第九年創新高，為台灣經濟發展帶來無限商機。

更重要的是，台積電已在研究3奈米晶片，遠遠把其他國際同業丟在後面。正因為有台積電這隻領頭羊，才慢慢帶動台灣半導體產業的發展，建立全球最完整的半導體產業鏈，是台灣經濟發展重要的基礎。

台積電能夠有今天的成就，最值得肯定且值得大家學習的是研發精神。回憶張忠謀創立台積電之初，備受國際大廠冷嘲熱諷，當時英特爾兩位創辦人安迪及高登，都潑他冷水，認為他不可能成功。

另一家半導體廠超微董事長桑徳斯說，帶種的男人要有自己的晶圓廠。他暗諷張忠謀沒有那個條件。他說，半導體公司不可能將晶片交由外人生產，所以晶圓代工不可行。

張忠謀充分發揮台灣人硬頸精神，得到當時行政院長孫運璿的支持，由開發基金注資，創立台積電。如今國發基金仍持有台積電6.38%的股份，每年坐收百億元以上的股息，為政府帶來豐沛的資金收入。

張忠謀創立台積電，領著部屬向貝爾實驗室看齊，師法英特爾，人家說他是逼、拉、推，硬把一群土生土長的台灣人，變成國際級的戰將。台積電現有近7千位研發人員，每年投入研發資金近千億元，今年甚至要規劃成立台灣首座半導體專用的雙子星晶圓廠，投入先進製程技術研發、前瞻技術研究、設計暨技術平台發展，將研發人力與專用硏發晶圓廠合而為一，是世界的創舉。研發中心預計明年上半年開工，一年之內完工，超高效率。

台積電一年晶圓的出貨量，12吋晶圓達1,080萬片，提供261種不同製程技術，為481個客戶生産10,436種產品，在晶圓代工業市佔率高達56%。現在5奈米製程已試產，明年上半年量產，已造成國際大廠搶購熱潮，更重要的是，台積電又開始進行3奈米的研發階段，領先全球。

企業界大老施振榮在1992年，首創微笑理論，將專利技術研發及品牌服務，視為企業利潤及發展最重要的左右兩邊重點，如今驗證在台積電身上，更突顯其理論的正確。

台積電的成功是台灣的驕傲。值得政府或企業界見賢思齊，研發是美國有今天國力最重要的因素，也最值得台灣學習。臺灣雖為一個3萬4千萬平方公里的小島，2千3百萬人口，卻能創造無限的可能。少一些政治衝突，多一些經濟發展努力，才能為人民帶來更好的生活及希望。