北市府打造4條特色旅程 印尼旅客揪團來台體驗

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）展現台北穆斯林友善城市，台北市觀傳局與華航合作，參與印尼最大秋季旅展「2019 Kompas Travel Fair」，觀傳局根據印尼旅客特性，打造4條特色遊程，搭配台北重大節慶活動，如跨年煙火、臺北燈節等，期待吸引更多印尼旅客來體驗台北這座最友善的城市。

台北市觀傳局以「臺北式快閃店」概念打造展館，令人耳目一新的展館視覺引起現場印尼民眾關注。

館內邀集許多特色店家跨海參與，包括百年糕餅老店郭元益、活版印刷改良創新的一間印刷行、大稻埕知名餐廳福來許、百年燈籠老綿成、手印花布印花樂、新風格伴手禮來好等等。

部分店家在現場推出DIY體驗活動，吸引許多大小朋友駐足。其餘則提供商品聯合策展，呈現台北文創軟實力。

劉奕霆表示，台北連續4年舉辦台北開齋節暨穆斯林嘉年華活動，吸引許多市民及穆斯林朋友共同參與，除了感謝印尼移工對台灣的貢獻，同時讓民眾了解穆斯林文化，加深台印交流。

今年搭配多元行銷策略，北市觀傳局與印尼千萬點閱部落客Anak Jajan及網紅Yusi Fadila合作，把來台旅遊及參與開齋節活動的美好經驗，在旅展現場與民眾分享。

台北市觀傳局根據印尼旅客特性，特別推薦台北西城故事、東區時尚Catwalk、米其林旅遊三星北投溫泉鄉、觀巴☓YouBike低碳旅遊等4條特色遊程，並搭配台北重大節慶活動，如跨年煙火、台北燈節等，期待吸引更多印尼旅客來體驗台北這座最友善的城市。

根據萬事達卡2019年最新公布的全球穆斯林旅遊指數（GMTI），台灣在非伊斯蘭教合作組織中最佳旅遊目的地評比再獲佳績，首度躋身第3名，身為穆斯林來台旅遊首選城市的台北，是莫大的肯定。