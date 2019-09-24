〈時評〉2019非核亞洲論壇紀要

台灣上週最大的事情，就是9月21日開始為期五天，於台北舉辦第六次「非核亞洲論壇」(No Nuke Asian Forum)。亞洲各國共計有10個國家的反核人士，齊聚於台北討論亞洲的反核情勢，這對台灣環境保護聯盟來講，尤為重要。畢竟這是距離首次在台灣舉辦第三屆NNAF(1995年9月3日)已經有24年了。

這次「非核亞洲論壇」的前兩天是以研討會形式進行，後三天則是安排與會貴賓參訪。當中，主要的會議是各國反核情勢的報告以及經驗分享，最後則是共同聲明的研擬。而這兩天，我們聽到了各國代表報告該國的反核運動的近況，很多資訊都令我動容。而除了這些例行的主題外，這次還有其他主題，分別討論台灣反核及再生能源推動的狀況。像是「台灣推動能源轉型的五種力量」、「用綠能帶動地方創生的願景」、「核能議題的公民投票」、「核電除役與核災」等。

首先從1979年的三哩島核災變之後，我就開始注意核電的議題。在「研」的部分，從1980年底到1990年中，我因為黑名單而被迫留在美國NASA工作了10年。在「綠能」方面，從1990年回到台灣一直到2000年這段時間，我以NGO者的角色投注10年的時間在台灣的反核運動上面。而在「產」的部分，從2001年到2010年10年間，我專心在做生物資訊及醫療資訊的研究，算是回到學者的角色。然後自2011年開始，我便投入了「台灣共振波研發公司」並於2013年開始運作「蘭陽地熱資源公司」。因此，在「NGO、產、官、學、研」，我只是沒有「官」這個角色的經驗。

在論述台灣的地熱發展的困境當中，我提到2015年在馬政府時代「全國能源會議」時，能源局就宣佈到2025年時，台灣的地熱要達到100MW。在2016年的總統大選中，蔡英文總統的政見是2025年時地熱要達到600 MW。然而，在蔡總統520上任後，能源局馬上改口說2025年只能達到200 MW。目前已經是2019年9月了，全台灣真正在掛網送電的地熱發電，總共只有0.4 MW。也就是說只有在宜蘭清水地熱，的清水公園9號井的150KW，以及工研院綠能所建置的21號井的250KW ，這兩口井在發電。這樣，怎麼可能在2025年達到200MW呢？

而令人更不敢相信的事，已經併網的150KW，竟然在宜蘭縣政府出爾反爾，要我們在一個月之內將所有的設備撤離。

另外，我還介紹研發了四年的「TFT全流式渦輪發電機組」，並指出，其實是「美國理論、日本設計、台灣製及運轉推廣」。

所謂的美國理論指的是，1974年當美國正要開始推動地熱發電時，由美國能源部 (DOE) 給了加州勞倫斯實驗室一筆4年的研究經費，其研究成果就是「全流式發電機組是比閃發式機組的效率更高的機組、是地熱發電最理想的發電機組」。

過去這4年來，在清水地熱公園9號井的的實測中也發現，當井口的溫度高於160℃時，我們的發電機組「可用能效率」可以與汽輪機作競爭，而當溫度達200℃時，其效率可達到當年勞倫斯實驗室所預測的最高效能了。也就是說，我們TFT機組的 「可用能效率」已經比閃發式機組更高了。因此，我很有信心的對大家宣佈，目前在清水地熱9號井的「全流式渦輪發電機組」效率已經是世界級的水準。然而這樣突出的研發成果，竟然被地方政府棄如垃圾。

真的是可忍，孰不可忍呀！

9月23日上午，包括環保聯盟會長劉志堅、環保聯盟創會會長施信民、環保聯盟前會長高成炎、非核亞洲論壇日本事務局局長佐藤大介，還有兩位諾貝爾和平獎得獎組織的代表人ICAN共同創辦人史維寧(Dave Sweeney)、禁止化學武器組織OPCW監察員杜保藍(Erdenetsogt Dorjpalam)，及其他環保聯盟的代表共計40位國內外反核人士一同進總統府，由台灣副總統陳建仁接見，並互相贈送禮物。晉見陳副總統之後，整個隊伍分為兩個行程。一隊前往核一、核二及核四廠參觀，另外一個隊伍會到屏東核三廠參觀。總共5天的行程，相信這些國外來的貴賓，對台灣的反核運動也會有相當程度的認識的。

副總統接見2019NNAF非核亞洲論壇與會外賓合影。(照片由總統府提供)