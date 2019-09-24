綺拉奈特莉新片《瞞天機密》化身台灣出生的情報員！大秀流利中文

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）好萊塢新片《瞞天機密》以伊拉克戰爭作為故事背景，由綺拉奈特莉（Keira Knightley）領銜主演，故事敘述一位台灣出身的英國女孩，試圖以良心與勇氣揭露英美政府聯合欺騙世 界的謊言！8月底在北美上映不僅列居該戲院的週末票房之冠，更獲得《銀幕》、《好萊塢報導者》等國際媒體高度盛讚，絕對是今年必看的撼動人心力作！

當你發現政府做出違法情事，會選擇挺身而出？還是屈於脅迫？由奧斯卡最佳影片《驚爆焦點》（Spotlight）製作公司打造，改編自凱薩琳甘恩（Katharine Gun）真實故事的電影《瞞天機密》，就以緊湊的節奏，輔以緊張感十足的劇情，將國家機密情報內幕、新聞倫理、個人道德與職業道德拉扯描繪得絲絲入扣。

綺拉奈特莉在《瞞天機密》當中， 飾演英國政府通訊總局的翻譯情報員「凱薩琳甘恩」。 這是她從影以來，首度嘗試的角色和影片類型， 尤其她扮演的這位真實人物，竟然是位在台灣出生的英國女孩， 並在台灣度過童年時期， 所以讓綺拉奈特莉有機會，首度在大銀幕上秀出一口流利中文。

這位曾獲得奧斯卡提名的女演員透過生動而真實的詮釋，層次分明地展現出角色所面臨的掙扎、 無助與痛苦。一方面她想要保護自己的丈夫，另一方面卻要忠於自己的良知、 選擇做出正確的事情。在面對各種脅迫、恐嚇、煎熬和無奈之下， 雖然她在電影中有一些情緒激動的戲份，但她大部分的情緒， 都還是處在相對壓抑的層面，反而更能與觀眾產生共鳴，本片也成為她的最新演技代表作！

《瞞天機密》即將在 9月27日 上映，除了有綺拉奈特莉演出外，還有曾飾演「哈利波特」中的佛地魔，以及主演「英倫情人」和「為愛朗讀」等片的雷夫范恩斯聯合演出，並由《黑幫暴徒》（Tsotsi）奧斯卡得主蓋文胡德（Gavin Hood）執導，絕對是今年必看的撼動人心力作！

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