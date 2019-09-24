2石虎寶寶困水溝、野狗狂吠　苗栗男子眼尖救起

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）兩隻小石虎疑與媽媽走失，昨(23)日困在公館鄉某處水溝，野狗對牠們狂吠，幸好一名男子發現伸手援救，從耳朵圓弧狀研判應該是石虎，送特生中心照料。男子驕傲地說：「我是苗栗人，所以知道是石虎」。

中央社引述苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦表示，昨(23)日上午11時許，有一名男子透過動防所通報稱撿到石虎，經派員帶回2隻出生約3至4週，一公一母，體重分別376公克和404公克的小石虎。

張葦轉述男子發現經過稱，他是於昨上午10時許行經公館鄉北河苗26-2線路段，男子發現有野狗往水溝裡吠叫，於是停車查看，赫見有2隻小動物在水溝中，起初以為是小貓，但仔細觀察發現牠們的耳朵外型較圓，便覺得是石虎。

張葦表示，當時她在電話中問對方怎麼知道是石虎，男子帶著驕傲口氣說：「因為我是苗栗人，所以知道是石虎」，可見近年民眾對於石虎已有更多認識。這兩隻小石虎健康狀況良好，已送往特生中心照料，將進行野放訓練。

張葦說，這兩隻小石虎是公館鄉近年來首度有民眾發現石虎紀錄，懷疑可能附近公墓提供老鼠、蛇類等食物來源，吸引石虎覓食棲息。

由於兩隻小石虎可能不慎與媽媽失散，昨派員前往現場找尋未果，該路段又是下坡彎道，用路人車速都不慢，恐為石虎媽媽穿越馬路造成風險，保育科已先擺放三角錐、爆閃燈，提醒用路人減速慢行，將車速維持在40公里以下。以避免傷害石虎媽媽或其他石虎。

此外，苗栗縣政府農業處自然生態保育科指出，前天(22日)上午也接獲民眾通報，在苗130線三義路段水溝裡發現石虎屍體，經帶回檢查發現為1.2公斤的亞成體公石虎，因胸部受到嚴重撞擊死亡，推測為路殺，這也成為縣內今年第18起、第19隻死亡的石虎路殺案件。此一死亡個體，已交由農委會南投特有生物保育中心，進行後續研究利用。

兩隻小石虎在苗栗縣公館鄉北河苗26-2線路段水溝發現，但未見石虎媽媽蹤影，已先擺放三角錐、爆閃燈，提醒用路人減速慢行，將車速維持在40公里以下，避免傷害石虎媽媽或其他石虎。中央社