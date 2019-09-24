「國際民航組織」會議加拿大登場　外交部: 國際支持台灣聲量更勝以往

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）三年一度的國際民航組織（ICAO）大會於加拿大時間24日開議，台灣雖然再度因政治因素未受邀與會，但國際社會挺台聲量勝於以往，包括G7外長公報呼應台灣訴求，還有12個友邦致函ICAO挺台灣參與。

外交部說，台灣有313條定期客貨運航線，每年提供175萬次航管架次服務，服務超過6890萬人次，這些都是台灣必須加入國際民航組織ICAO ( International Civil Aviation Organization) 的理由及權益。同時，民航局也組成行動團前往蒙特婁，將與理念相近國家實質交流，傳達台灣訴求。

第40屆國際民航組織（ICAO）大會將於9月24日至10月4日，在加拿大蒙特婁總部舉行。外交部今(24)日發布新聞稿表示，今年雖然台灣再度因為政治因素而未受邀與會，「令人深感遺憾」，不過台灣在國際上所獲得的支持更甚於2016年，充分顯示將台灣納入ICAO的必要性與急迫性，已獲國際社會普遍認同。各國以多元方式表達支持，有助推案穩定向前邁進。

綜合《自由》與中央社報導，外交部指出，台灣位於東北亞至東南亞的區域民航樞紐，民航局主管的「台北飛航情報區」（Taipei FIR）地位重要。

相關新聞 民航局加拿大記者會 訴求台灣參與「國際民航組織」決心

外交部上週還推出以「許一個無縫天空的未來」（英文片名：For a Seamless Sky）為主題的短片，透過不同時期懷抱著「想飛」、「能飛」的孩子，靠著堅持與努力，夢想終獲實現的創作理念，揭櫫台灣作為區域及全球民航運輸與飛航管制的重要夥伴，有能力、也有意願參與ICAO。

在大會召開的今日，澳洲、德國與日本駐台機構，紛紛透過文字、與轉發外交部「許一個無縫天空的未來」宣傳片等方式，主動表達支持台灣參與。

另外，美國國務院日前重申，對於諸如ICAO等要求以「國家」地位參與的國際組織，美方支持台灣有意義參與。

外交部表示，美、加、英、法、德、義、日等國外長史無前例地在4月份「七大工業國集團」（G7）外長會議公報中，正面呼應台灣爭取參與ICAO的訴求，明確主張ICAO應接納所有國際飛航社群積極成員參與，並認為因政治理由而排除一些成員參與，將損及飛航安全及保安。另外，美國、加拿大、英國、瑞典的行政部門官員也以各種方式表達對台灣推案的支持。

相關新聞 民航局加拿大記者會 訴求台灣參與「國際民航組織」決心

友邦方面，外交部指出，截至目前已有貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、諾魯、馬紹爾群島、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、史瓦帝尼、吐瓦魯等國，陸續為台灣致函ICAO理事會主席阿里尤（Olumuyiwa Benard Aliu）或ICAO秘書長柳芳，呼籲邀請台灣參與。友邦也將於ICAO大會期間繼續為台灣主張權益、或出席台灣行動團酒會等。

在過去兩個月當中，美、加、英、德、比利時、匈牙利、西班牙、智利、墨西哥、南非的國會以及歐洲議會友台議員，也以個別或聯名致函ICAO，呼籲邀請台灣與會。

外交部指出，ICAO既然以追求落實「無縫天空」（seamless sky）及「團結飛航」（uniting aviation）為目標，就應該秉持專業，將包括台灣在內的所有國際飛航社群積極成員納入。

外交部再次強調，ICAO不應任由單一成員國操弄，應堅持其中立性及專業性，並基於維護飛航安全及旅客利益的考量，儘速尋求適當方式接納台灣的參與，才能確保全球飛安體系沒有缺口及漏洞。

ICAO大會每三年舉行一次，地點都在ICAO總部所在地加拿大蒙特婁。台灣曾於2013年應ICAO理事會主席邀請，以「特邀貴賓」（guests）身分參加當年ICAO大會。之後因中國打壓，2016年未能再度受邀與會，當年交通部民用航空局也組團到加拿大當地表達立場。

相關新聞 民航局加拿大記者會 訴求台灣參與「國際民航組織」決心