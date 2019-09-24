〈時評〉濫「瑜」充數

隨著郭台銘的鳴金收兵，柯文哲的偃旗息鼓，郭（台銘）柯（文哲）王（金平）聯手掣肘韓國瑜的力道有分散減弱的趨勢。韓國瑜挑戰蔡英文的路障，已然移除一大半，剰下的總統之路能否走得順遂，其實主要還是看韓國瑜個人。

經驗告訴我們，對台灣的政治人物，光聽其言，問題不大、意義也不大，因為，談政見、說理想，講願景，誰不是滔滔不絕、口若懸河？誰不是答應這、許諾那，大開支票？話說得之甜蜜動聽、之讓人嚮往，簡直一個比一個厲害，連某些政治素人的迅速從政壇竄起，也是靠喊出動人口號這招！

說難聽點，沒有透過觀其行的嚴格檢驗，哪能讓政客原形畢露？

以今天的韓國瑜為例，聽其言，那簡潔有力的動人口號、那反政治傳統菁英的肢體語言、那接地氣的市井式措詞。如果是政治素人一個，因為無從檢驗起，所有這些無疑可以輕易吸引群眾的視聽、並深深打入人心，最後化做一張張選票。

對老韓本人而言可惜、對善意選民而言可喜的是，韓國瑜非但不是政治素人，甚且根本是個老江湖。攤開韓某人昔日在政壇的成績單，真實的韓國瑜就一覽無遺，無所遁逃了。

老韓在1993至2002的第二屆到第四屆立委任內，每屆六個會期中，其質詢／發言率分別是40％、27％、22％、64％、50％、0％、20％、4％、6％、0％、20％、25％、7％、9％、0％、13％、4％、0％（資料來源：立法院公報）。今天開口、閉口拼經濟的韓國瑜，當年在立院經濟委員會時，整個會期24場次質詢只出席質詢發言1次，外加3次書面質詢；在許多專訪中，韓國瑜也不諱言，當立委時過的是花天酒地的日子。

或謂，以前種種譬如昨日死、浪子回頭金不換。韓國瑜在離開民代生涯將近17個年頭後，在去年1124的縣市長選舉不就輕易在全台上空刮起「韓流」旋風嗎？此韓國瑜與彼韓國瑜，恐不能同日而語了？

是的，入主高雄市府後的韓國瑜，是脫胎換骨、上下煥然一新，還是江山易改、本性難移，一路走來、始終如一？不錯，牛皮不是用來吹的，口號也不是用來喊的。政治人物是有料、沒料？有心、無心？獨當一面時，自然就全給攤在陽光下了。

首先，高雄之役輔選大將楊秋興在臉書爆料，韓國瑜「之前去六龜五、六趟，都被扛著回來」，「小三、酗酒、夜店都是現在進行式」！ 其次，透過媒體追蹤報導，韓市長上午11點43分才出門上班者有之，過了中午一點多才從左營住處出門者有之；韓市長還把每天批區區10份公文，當成忙於市政的佐證！

然後，怎麼說也不是綠媒的《天下雜誌》，其9月10日出爐的「2019縣市長施政滿意度」指出：在全國22縣市長中，韓國瑜排名是倒數第一的22名！這樣的韓市長，在知識藍、權貴藍、經濟藍、庶民藍、痞子藍中，應該歸類那一種？

這樣觀其行後，回頭再來檢視其言，是不是會發覺，原來今天老韓說的、喊的，都只是很賣力、很精彩的「表演」而已，根本當真不得？

話說回來。台灣有113名立委，22個縣市長，其中就是出現那麼幾個長期不務正業或經年累月打混過日的，老實說，傷害還不會太嚴重。總統只有一個，又擁有絕對權力，如果是個「能混就混、能撈就撈」之徒，不會帶給國家、人民恐怖的災難與傷害嗎？

中國國民黨推這麼一號「能混就混、能撈就撈」人物角逐2020總統寶座，讓人想到濫「瑜」充數那句成語！此舉能複製1124的勝利方程式，還是會重蹈馬英九「一入害全黨」的覆轍，有待明年1月11日的選票數字給出答案！

（作者為新竹教育大學退休副教授）