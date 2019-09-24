開元集愛捐物資 一日志工傳遞希望超暖心

開元食品長期關注學子成長與教育問題，今(20日) 於家扶基金會台北家扶中心舉辦助學計畫捐贈儀式。開元食品於今年四月與家扶基金會共同舉辦「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」至九月的期間，號召全國超過2,500家餐飲店家參與響應，在新學期開始，捐出200萬助學金予家扶基金會，用以補助經濟弱勢學子教育補助，諸如書籍、學習用品、課後輔導課程等項目，幫助弱勢學子獲得更好的教育資源。家扶基金會執行長何素秋代表基金會及受助學生致贈感謝狀，感謝開元食品愛心的善款，即時幫助了許多學子能獲得更好的教育資源。

家扶基金會執行長何素秋今主持捐贈儀式表示，教育資源的缺乏，非常需要獲得大眾的關注。非常感謝開元食品，共同攜手這麼多知名愛心鮮奶店家來喚起社會關注，在新學期開始，就能透過開元食品的公益專款，來補助經濟弱勢學子的教育需求，共計將有超過一千人次的學生受惠，這對資源匱乏的學生來說，無疑是獲得最實質、最即時的幫助。

根據家扶基金會調查顯示，孩子對學習資源擔憂因素，近六成表示無法負擔學費；約五成無法負擔補習費。透過企業捐助的支持，設立教育補助及獎助學金資源，學子們可減少因資源缺乏而導致學習上的困頓，更可以專心向學，幫助孩子持續朝夢想邁進，擁有更好的未來！

企業展愛心！率領員工當一日志工關懷弱勢家庭

據家扶基金會《台灣貧窮兒少資料庫-弱勢兒少十年生活趨勢調查報告》顯示，弱勢兒少「營養不均」問題日趨明顯，弱勢兒少沒有習慣吃早餐以及為了省錢不吃午餐的比例都比十年前高。然而，家扶扶助的家庭中，69.9%家庭每月工作收入未滿25,000元，若再扣除基本生活開銷後，可用於孩子教育經費上已所剩無幾。

開元食品除了愛心捐款之外，也參與家扶基金會每月舉辦的「領扶日」，在「領扶日」這天，由家扶協助扶助的家庭、孩童回來家扶中心，除了和社工老師聊聊家裡狀況之外，家扶也會提供民生物資，供所需的扶助家庭領取，同時感謝開元食品及各界的善心人士願意出錢出力，不論是捐款或捐物資的企業與社會民眾，都會讓弱勢家庭能得到許多溫暖與幫助。