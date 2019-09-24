跨越地理距離及語言藩籬　瓜國攝影人聯展首登台

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為促進台灣與瓜地馬拉的交流，自9月21日起，在國立中正紀念堂一樓藝廊有一場別開生面的攝影展，以「2019瓜地馬拉攝影人聯展－鏡頭下的兩種視角」為主題的百幅瓜國攝影師的作品，首度登台亮相。

為此，23日下午瓜地馬拉大使葛梅斯(Willy Alberto Gómez Tirado)及外交部次長曹立傑共同主持開幕展，外交使節團團長尼加拉瓜大使達比亞(William Tapia Alemán)、瓜國攝影協會會長馬多納多(Marcelino Maldonado)、多位駐華使節、中美洲經貿辦事處主任張幼慈及中正紀念堂管理處副處長許麗慧等數10人皆出席該盛會。

瓜國葛梅斯大使讚揚台瓜兩國攝影愛好者每一張富含故事的作品，均可協助雙方人民跨越地理距離及語言藩籬，牽繫彼此悠遠篤睦的情誼。外交部曹次長則肯定參展作品清楚刻畫兩國秀麗山川、人民生活日常及多元宗教與族群的人文景象，並傳遞瓜地馬拉人民對於生命的活力，以及國人對於各種文化的包容性。

這次聯展在國立中正紀念堂一樓藝廊開放免費參觀，歡迎國人踴躍前往觀展，欣賞及體會瓜地馬拉藝術家鏡頭下的兩種視角。

鹿舞（Danza del venado / 攝影者：Ligia Cortez) ※ 照片版權所有 僅限中美洲經貿辦事處​​​​宣傳活動用途)

外交部次長曹立傑(左六)、外交部拉美司司長俞大㵢(左四)、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯(右六)、尼加拉瓜駐台大使達比亞(右五)、中美洲經貿辦事處主任張幼慈(左二)、國立中正紀念堂管理處副處長許麗慧(左一)、瓜地馬拉攝影協會會長Marcelino Maldonado(右三)與台灣攝影評審、瓜地馬拉得獎者合影。(照片來源：中美洲經貿辦事處提供)