48年來首次 台官員受邀出席川普聯合國演說

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國總統川普23日在聯合國就宗教自由發表演說，駐紐約辦事處長徐儷文獲邀出席，這是台灣1971年退出聯合國後，首次出席聯合國會議，顯示台灣促進宗教自由獲國際肯定。

第74屆聯合國大會舉行期間，川普在紐約聯合國總部主持「全球呼籲保護宗教自由」（Global Call to Protect Religious Freedom）活動並發表主題演說，敦促國際社會採取具體行動捍衛宗教自由。徐儷文獲邀到場聆聽。

中央社引述知情人士說法，依往例，台灣僅能在聯合國大會期間辦理場外活動，邀請邦交國與理念相近的國家參與。由於台灣在宗教自由方面的努力獲肯定，官方代表獲邀入場參加川普主持的「全球呼籲保護宗教自由」活動。

川普在活動上宣布，美國將出資2500萬美元保護宗教自由、場所與文物。

川普說，他將捍衛宗教自由視為優先議題之一，且是首位在聯合國主持宗教自由活動的美國總統，「美國敦促全球各國終結宗教迫害，停止針對信眾的罪行，釋放良心犯，廢除限制宗教和信仰自由的法律，保護弱勢、手無寸鐵和被壓迫的群體」。

川普演說未點名批評中國政府，副總統彭斯（Mike Pence）則提到中共拘捕牧師、禁售聖經、摧毀教堂並在新疆拘禁超過100萬名維吾爾族人。

報導提到，美國國務院去年7月首辦「促進宗教自由部長級會議」，台灣響應訴求，今年3月舉辦「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」，是印太地區首個舉辦宗教自由區域性會議的國家。美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）當時赴台與會，事後多次公開表示肯定。

第2屆「促進宗教自由部長級會議」7月在華府舉行，駐美代表高碩泰與台灣首任宗教自由無任所大使布興．大立共同出席，與國際人士交流，分享台灣保障宗教自由的經驗。