2019國際氣候外交圓桌會議 在地深化「永續投資」議題

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）「2019第五屆國際氣候外交圓桌會議」18日在台北舉辦，繼2018年度會議以「綠色金融」為主題，2019年則更進一步討論如何將已在國際間蔚成風潮之「永續投資」議題，在地深化。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，從責任投資(PRI)到氣候變遷相關財務揭露(TCFD)，治理、社會與環境(ESG)面因素是企業與投資人掌握未來氣候變遷與永續發展帶來的風險與機遇的關鍵，也是對我們共同未來與下一世代的投資。

英國在台辦事處代表唐凱琳(Catherine Nettleton)則強調綠色金融與企業氣候風險的重要性，並解釋了英國致力推動之綠化金融市場(Greening finance)及投資綠色經濟(Financing green)。

台新金控總經理林維俊除到場致詞，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、英國在台辦事處代表唐凱琳、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德(Guy Wittich)、澳洲辦事處代表高戈銳(Gary Cowan)、德國在台協會代表施碧娜副(Sabrina Schmidt-Koschella)與金融監督管理委員會副處長胡則華等，五國代表與主管機關共計超過80位貴賓、65個機關企業等來賓與會，共同推動永續投資的在地與國際經驗鍵結。

詳細會議細節敬請參見主辦單位官方網站台灣永續能源研究基金會。

△簡大使（中）與英國在台辦事處唐凱琳代表（左五）、台新金控林維俊總經理（右六）、荷蘭貿易暨投資辦事處紀維德代表（右五）、澳洲辦事處高戈銳代表（左四）、德國在台協會施碧娜副代表（右四）等貴賓合影。(照片來源：台灣永續能源研究基金會提供)