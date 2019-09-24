陳菊缺席私菸報告　總統府副祕書長施克和 代打遭電爆

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 特勤利用總統出訪走私香菸案，立院財政委員會昨(23)日排定專案報告，要求總統府秘書長陳菊列席報告，不過陳菊請假沒來，府方派副祕書長施克和代打，引起國民黨立委不滿，要求代理人立刻打電話請陳菊來立院。

綜合東森新聞與自由報導，府方有備而來，搬出法條，指稱請假一切依法，而時代力量立委黃國昌質問府先前稱，沒有私菸從專機上運下來，後來發現五百多條，認為府發言人公然說謊，這點副秘書長就沒辦法回應。

國民黨籍召委費鴻泰表示：

「依照憲法增修條文，第三條第二項第一款規定..，歷屆對立法院專案報告回覆，嚴厲譴責陳菊秘書長太不注重法紀，也不接受人民監督。」

召委費鴻泰點名時砲轟未出席的總統府祕書長陳菊、華膳空廚董座葉菊蘭做賊心虛，隨後立委曾銘宗質詢時更直問總統府秘書長施克和讓無辜、幫忙跑腿的少校吳宗憲，面對十年以上或無期徒刑，「有符合公平正義嗎？」

私菸案揭弊大將黃國昌，質問施克和關於府方回應前後不一的原因。

立委（時力）黃國昌：「為什麼你們總統府發言人說，沒有從專機上運下來私菸？」 總統府副秘書長施克和：「跟委員報告，那時候我們在做內部行政調查。」 立委（時力）黃國昌：「對呀，所以你們可以馬上帶風向撒這種謊話喔，總統府發言人可以發假訊息嗎，7997條有五百多條就是從飛機運下來啊，我有說錯嗎，總統府要不要針對之前發不實訊息跟大家道歉。」

代替陳菊出席的施克和沒有辦法回應，至於懲處方面，國安局特別重，其他單位卻不見高官負責，也引起不滿。黃國昌質詢交通部長林佳龍：「到目前為止報告你滿不滿意？」

交通部長林佳龍：「我並不是很滿意。」 立委（時力）黃國昌：「交通部的官是比較大是不是，華航董事長可以不動如山喔。」

中央社報導，針對私菸案調查結果遭質疑，交通部長林佳龍、華航董事長謝世謙、華膳空廚總經理安隆祺等人23日均列席立法院財政委員會。林佳龍表示，華航先前已啟動內部調查，將相關人員調職，北檢也已偵結起訴，證據到哪裡，責任就到哪裡，一切尊重司法偵辦。

立法院財委會23日也邀請財政部、國安局、交通部及金管會等相關部會首長專案報告私菸案；針對私菸案以預付款方式支付鉅額刷卡，金管會主委顧立雄表示，經查玉山銀行均符合相關規定。

針對私菸案後續調查，時代力量立委黃國昌23日再提出多點質疑，包括總統專機上購買免稅菸品，至今仍有138條買主不明。財政部長蘇建榮回應，將循刷卡紀錄追查，於本週完成調查。